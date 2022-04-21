KKTC hükümeti neden istifa etti?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Ocak'ta erken genel seçim yapıldı. KKTC'de yapılan erken genel seçminin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 38. hükümeti kurma görevini 8 Şubat'ta Faiz Sucuoğlu'na vermişti. KKTC'de Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon hükümeti dönemi 20 Nisan 2022'de sona erdi.

KKTC HÜKÜMETİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Partisi, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümeti sona erdi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümetin istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme sona erdi.

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Görüşmenin ardından açıklama yapan Tatar, Başbakan Sucuoğlu'nun dün öğle saatlerinde kendisini ziyaret ettiğini ve Maliye Bakanı Sunat Atun'u görevden alma talebini ilettiğini söyledi.

Tatar, değerlendirme yapmak ve istişarelerde bulunmak için akşama kadar zaman istediğini ve Sucuoğlu'nun da bunu kabul ederek ayrıldığını belirtti.

"Yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görevlendirme süreci yarın başlayacak"

Sucuoğlu'nun öğleden sonra yeniden gelerek bu kez hükümetin istifasını sunduğunu kaydeden Tatar, "Hukukçularla istişare sonucunda istifanın tek taraflı olduğu ve Cumhurbaşkanı olarak bunu uygulama durumunda olduğum sonucuna vardım." dedi.

Tatar, Başbakan Sucuoğlu ile 15.30'da yaptığı görüşmede, hükümetin istifasını kabul ettiğini kendisine ilettiğini söyledi.

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Sucuoğlu'ndan yeni hükümet kurulana kadar başbakan ve bakanların görevlerine devam etmesini istediğini söylediğini aktaran Tatar, bir an önce yeni hükümetin göreve gelmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Tatar, "Ülkede ekonomik kriz var. Türkiye ile imzalanan protokolün bir an önce istişarelerle uygulamaya konulması önemli. Bu görüşlerimi Başbakan Sucuoğlu ile de paylaştım." ifadelerini kullandı.

Bu arada Tatar, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görevlendirme sürecini yarın başlatacağı bilgisini verdi.