KKTC hükümetinde istifa: Yeni hükümet ne zaman ve nasıl kurulacak?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçtiğimiz dönem Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi tarafından kurulan üçlü koalisyon sona erdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, UBP-DP ve YDP hükümetinin istifasını kabul etti. BRTnin haberine göre KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, kabinede değişikliğe giderek Maliye Bakanı Sunat Atunun görevden alınması talebinde bulundu ancak bu talep Tatar tarafından kabul edilmedi. Sucuoğlu daha sonra hükümetin istifasını sundu.

Bugün Tatar ve Sucuoğlu arasında yapılan ve yarım saat süren görüşmenin ardından hükümetin istifası kabul edildi.

YENİ KKTC HÜKÜMETİ NASIL KURULACAK?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, hükümetin istifasının ardından yaptığı açıklamada, “Hükümet kurma görevi bizlere verilecek” ifadelerini kullanarak, “Cumhurbaşkanı’na kırgınlığım yok, politikada kırgınlık olmaz ama fikir ayrılığı olur” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tatar'ın aldığı kararı kendisine sözlü olarak ifade ettiğini söyleyen Sucuoğlu, genel çerçeveleri konuştuklarını, en kısa sürede tekrardan görevlendirme söz konusu olacağını ve yeniden Bakanlar Kurulu oluşumu sürecinin başlayacağını aktardı.

Bir gazetecinin “Hükümet kurma görevi size mi verilecek” sorusuna Sucuoğlu, “O şekilde konuştuk. Bizlere verilecek” cevabını verdi. Ülkenin içinde bulunduğu durumda tek günün dahi çok önemli olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, “Hızlı bir şekilde yeni hükümeti kurmak gerekir. Zaman kaybettirmeme anlamında” ifadelerini kullandı. Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar'ın da bu çerçevede hareket edeceğini kaydetti.

YENİ KKTC HÜKÜMETİ NE ZAMAN KURULACAK?

“Hükümet kurma görevinin ne zaman verileceği belli mi?” sorusu üzerine Sucuoğlu, “Yok. Bugün uzun uzun genel konuştuk. Büyük bir ihtimalle 1-2 gün içerisinde” dedi.

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Sucuoğlu, hükümet kurma görevi konusunda Cumhurbaşkanı Tatar'a, “İlle de bize vermek zarureti olmasın ana muhalefete de verebilirsiniz. Önce onlar denesin eğer tutturabilirlerse o da bir alternatiftir. Eğer olmazsa sonuçta yine bize o görev verilecek. Bunu da söyledim demokratik olarak” ifadelerini kullandığını aktardı.

Yeni hükümeti kurma görevinin kendilerine verilmesi durumunda bazı şeylerin değişeceğini ifade eden Faiz Sucuoğlu, “Bazı isimler muhakkak değişir” dedi.

“CUMHURBAŞKANI BU ŞEKİLDE UYGUN GÖRDÜ”

Sunat Atun'un neden görevden alınmadığıyla ilgili soruya ise Sucuoğlu, “Cumhurbaşkanı bu şekilde uygun gördü. Onu Cumhurbaşkanı'na soracaksınız. Uzun bir sohbetimiz oldu. Aynı şeyleri ben de sordum. Sıkıntılı bir süreç ekonomik anlamda içinde bulunduğumuz dar boğaz, halkımızın içine düştüğü mali sıkıntılar. Hükümetin boğuştuğu problemler ama Sayın Cumhurbaşkanı bu şekilde uygun gördü ve hızlı bir şekilde görevlendirmeyi yapacağını söyledi. Daha kolay önümüzün açılabileceğine inandığı için bu şekilde bir kararı uygun buldu” dedi.

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HÜKÜMET KURMA GÖREVİNİ ALAN PARTİNİN 15 GÜN SÜRESİ VAR

Anayasa'ya göre, hükümeti kurma görevi alan parti, en geç 15 gün içinde hükümeti kurmak veya görevi geri vermekle yükümlüdür. 23 Ocak 2022'de yapılan erken genel seçimin ardından UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'nun başbakanlığında kurulan ve Meclis'te 29 sandalyeye sahip UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti, 3 Mart'ta Meclis'ten güvenoyu almıştı. (İHA)

KKTC BAŞBAKANI FAİZ SUCUOĞLU KİMDİR?

Faiz Sucuoğlu (d. 27 Ağustos 1961 Poli, Baf) Kıbrıs Türkü doktor ve siyasetçidir.3

Lefkoşa Türk Lisesi'ni bitirdikten sonra burslu olarak Almanya'da başladığı tıp eğitimini Çapa Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.

1993'te İstanbul'da Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını bitirmiştir, ardından KKTC'ye dönerek Lefkoşa'da açtığı özel kliniğinde mesleğini yürütmüştür.

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2011 yılından itibaren UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevini yürütmüş, 16 Temmuz 2015 - 4 Nisan 2016 tarihleri arasında Turizm Bakanı, 16 Nisan 2016 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında Sağlık Bakanı, 22 Mayıs 2019 - 9 Aralık 2020 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.

Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR KİMDİR?

Ersin Tatar 7 Eylül 1960, Lefkoşa doğumlu, Kıbrıslı Türk iktisatçı, siyasetçi ve mevcut Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı. 31 Ekim 2018'den beri Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlık görevini yürütmektedir. Bundan önce 2009-2013 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev aldı. 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimi'ne Ulusal Birlik Partisi'nin adayı olarak katılmıştır.

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Ersin Tatar doğum tarihi : 7 Eylül 1960

Ersin Tatar kaç yaşında : 60 yaşında

Ersin Tatar aslen nereli : Lefkoşa doğumlu

Ersin Tatar partisinin adı nedir : Ulusal Birlik Partisi

Ersin Tatar mesleği : Maliyeci, siyasetçi

Ersin Tatar burcu ne : Başak

ERSİN TATAR SİYASİ KARİYERİ

5 Mayıs 2009 tarihinde KKTC Maliye Bakanlığı görevine başladı. Bu dönemde ayrıca UBP Genel Sekreter Yardımcısı olarak da görev yaptı. 2013 yılında Hükümet'in güvensizlik oyu ile düşürülmesinin ardından görevi son buldu.

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27 Ekim 2018 tarihinde yapılan UBP Kurultayı'nda 2592 oy alarak birinci oldu ve 2005 oy olarak ikinci olan mevcut Genel Başkan Hüseyin Özgürgün ile birlikte ikinci tura kaldı. 31 Ekim 2018 tarihinde UBP Kurultay Divan Kurulu tarafından ikinci tur seçimi yapılmaksızın Genel Başkan olarak seçildiği ilan edildi.

Ersin Tatar, evli ve 2 çocuk babasıdır.