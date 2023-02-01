Meteorolojinin uyarılarının ardından Aksaray’da beklenen kar yağışı şehir merkezinde etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde hafif başlayan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırırken, hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar yılın ilk karının keyfini çıkarmak için sokaklara akın etti. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi. Aksaray 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.