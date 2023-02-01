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Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla sürdü. İzmit ilçesi Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kartepe Kayak Merkezi'nde ise Meteoroloji verilerine göre, kar kalınlığı 29 santimetre oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelere bağlı ekipler, sabah kadar ulaşımda aksama olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kocaeli 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:43 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kocaeli 5 günlük hava durumu

Kocaeli 5 günlük hava durumu

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. İzmit ilçesi Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı 5 santime, Kartepe Kayak Merkezi'nde ise 29 santime ulaştı.

KOCAELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kocaeli 5 günlük hava durumu için


#Kocaeli
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#hava durumu
#meteoroloji
#Kartepe Kayak Merkezi
#Umuttepe
39 dakika önce
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Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
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