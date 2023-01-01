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TOKİ
Kocaeli, Antalya, Yalova illeri için TOKİ kura tarihleri belli oldu. 5 milyondan fazla geçerli başvurunun yapıldığı "İlk Evim İlk İş Yerim" kapsamında Kocaeli ve Antalya TOKİ kura çekilişleri başlamıştı. Önümüzdeki günlerde de devam edecek. İşte Kocaeli, Antalya, Yalova TOKİ kura çekilişi tarihleri...
8-21 Ocak: Kocaeli 5.200 konut
18-22 Ocak: Antalya 7.150 konut
22 Ocak: Yalova 800 konut
18-21 Ocak: Kocaeli 5.200 konut
18-22 Ocak: Antalya 7.150 konut
22 Ocak: Yalova 800 konut
23- 24 Ocak: Isparta
23-28 Ocak: Bursa
25 Ocak: Burdur
26-27 Ocak: Denizli
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.