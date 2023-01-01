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Kocaeli, Antalya, Yalova illeri için TOKİ kura tarihleri belli oldu
TOKİ kura çekimi takvimi ocak ayı güncellendi. 20-27 Ocak TOKİ kura çekilişi 6. etap takvimine göre yer alan illerdeki konutlar hak sahiplerini buluyor. TOKİ kura çekimi Ocak ayı listesinde Kocaeli, Antalya, Yalova illeri yer alıyor. Peki, Kocaeli, Antalya, Yalova TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
15:49 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TOKİ

TOKİ

Kocaeli, Antalya, Yalova illeri için TOKİ kura tarihleri belli oldu. 5 milyondan fazla geçerli başvurunun yapıldığı "İlk Evim İlk İş Yerim" kapsamında Kocaeli ve Antalya TOKİ kura çekilişleri başlamıştı. Önümüzdeki günlerde de devam edecek. İşte Kocaeli, Antalya, Yalova TOKİ kura çekilişi tarihleri...

KOCAELİ, ANTALYA, YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

8-21 Ocak: Kocaeli 5.200 konut

18-22 Ocak: Antalya 7.150 konut

22 Ocak: Yalova 800 konut

TOKİ KURA TAKVİMİ OCAK 2023

18-21 Ocak: Kocaeli 5.200 konut

18-22 Ocak: Antalya 7.150 konut

22 Ocak: Yalova 800 konut

23- 24 Ocak: Isparta

23-28 Ocak: Bursa

25 Ocak: Burdur

26-27 Ocak: Denizli

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.



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2 saat önce
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Kocaeli, Antalya, Yalova illeri için TOKİ kura tarihleri belli oldu
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