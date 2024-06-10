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Kocaeli Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024

Kocaeli bayram namaz vakti Yeni Şafak'ta. 16 Haziran 2023 Pazar günü bayram namazının kılınmasıyla, İslam aleminde Kurban bayramı büyük çoşkuyla kutlanacak. Bayram namazı, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınır. Kurban bayramı namazı, cemaatle camiide kılınır. 2 rekat olarak, toplam 9 tekbir ile kılınır. Bayram namazı, Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre ise mükked sünnettir. Peki, 2024 Kocaeli bayram namazı saati kaç? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Kocaeli namaz vakitleri.

14:58 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:58 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kocaeli Bayram namazı saati
Kocaeli Bayram namazı saati
vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Kocaeli kurban bayramı namazı saati.

Kocaeli bayram namazı saati kaç? - 16 Haziran 2024

Diyanet' göre Kocaeli'de bayram namazı saat 06:04'te kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

KADINLAR BAYRAM NAMAZINI KILABİLİR Mİ?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI SÜNNET Mİ VACİP Mİ?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre; Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.


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Kırşehir Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024