|
Reklam
Reklam
Özgün

Kocaeli Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları

Kocaeli seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlanılacak. Bu haberimizde Kocaeli seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Kocaeli milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Kocaeli Belediyesi kimde, hangi partide? İşte Kocaeli seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

13:06 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kocaeli seçim sonuçları

Kocaeli seçim sonuçları

Kocaeli seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte İşte Kocaeli ilçe ilçe seçim sonuçları....

AK PARTİ KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. SADETTİN HÜLAGÜ

2. RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU

3. VEYSAL TİPİOĞLU

4. MEHMET AKİF YILMAZ

5. CEMİL YAMAN

6. SAMİ ÇAKIR

7. YASEMİN ÖZDEMİR

8. MEHMET ELLİBEŞ

9. ALİ GÜNEY

10. BERNA ABİŞ

11. HASAN SOBA

12 ERKAN AKSOY

13. GÜLAY ARTUT

14. İBRAHİM EFE

MHP KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. SAFFET SANCAKLI

2. YUDUM KAŞIKÇI

3. EMRE KÜLCÜ

4. HAKTAN KALINTAŞ

5. HASAN GALYAN

6. CELALETTİN YAYLAK

7. SERKAN GÜNAYDIN

8. HALİL MAYA

9. MURAT BALTA

10. HAVVA KÖSE

11. MUHTEREN ÇAY

12. HACI ERTAN

13. İSA ARAZ

14. ABDULKADİR DANIŞMAZ

CHP KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MÜHİP KANKO

2. HARUN ÖZGÜR

3. HASAN BİTMEZ

4. NAİL ÇİLER

5. SERAP ÇAKIR

6. TÜLİN KEÇECİ GÜNGÖR

7. CUMA KARAVAR

8. CANER ARDUÇ

9. MEHMET ÜMİT KÜÇÜKKAYA

10. SELMAN KÖSALI

11. HÜLYA GÜRELİ YOLCUBAL

12. BELKIZA İLTER

13. İSMET İŞERİ

14. BERNA ÇETİN

İYİ PARTİ KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1.LÜTFÜ TÜRKKAN

2. ŞANBAZ YILDIZ

3. MEHMET KAMİL ŞİRİN

4. PELİN COŞTUR FİLİZ

5. GÖKÇE NESLİ KONDU ÇAĞLAYAN

6. ALİ PAŞA NAİPOĞLU

7. ABDULKADİR ERBAĞCI

8. YÜKSEL ERCAN

9. ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK

10. HASAN SIR

11. SEDA BÜYÜKKARA

12. GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI

13. AŞKIN ÖZÖN

14. SAVAŞ EMİNOĞLU

YEŞİL SOL PARTİ KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU

2. EYLEM ARZU KAYAOĞLU

3. İLHAMİ ŞAHBAZ

4. SELDA İLGÖZ KOCAYİĞİT

5. MEMET SELİM AKBOĞA

6. ZELİHA GÖKSÜGÜZEL

7. SİNAN ODABAŞ

8. FATMA YILDIRIM

9. MEHMET EMİN İNCE

10. KUDRET DAVUTOĞLU

11. YUSUF AKAR

12. SERPİL TOPAL

13. AYTEN DÖNMEZ

14. MURAT OZAN

2023 seçimleri Kocaeli seçim sonuçları

2023 Kocaeli cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Kocaeli milletvekilleri burada yer alacaktır.

Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Kocaeli seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 58’ini alırken, Kocaeli Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 28,1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,2’isni, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,3’ünü aldı.

Kocaeli milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Kocaeli oy oranı % 59 olurken, AK Parti 7, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 32,6’sınıi alarak CHP 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

Kocaeli’de hangi parti ne kadar oy aldı? Kocaeli’de hangi parti kazandı?

  1. AK Parti % 48,3
  2. CHP % 20,1
  3. MHP % 11,4
  4. İYİ Parti % 10,3
  5. HDP % 7,4

Kocaeli yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı Tahir Büyükakın oyların % 55,57’sini alırken, İYİ Parti adayı Serdar Kaman ise oyların % 32,69’unu aldı.

Kocaeli İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 51,97

CHP % 30,34

SP % 7,47

MHP % 9,02

İYİ Parti % 5,85

BBP % 1,17

Kocaeli ilçeleri hangileri?

-Başiskele

-Çayırova

-Darıca

-Derince

-Dilovası

-Gebze

-Gölcük

-İzmit

-Kandıra

-Karamürsel

-Kartepe

-Körfez



#Kocaeli
#Kocaeli seçim sonuçları
#Kocaeli cumhurbaşkanı seçimi sonucu
#Kocaeli milletvekili seçim sonuçları
#2023 seçim sonuçları
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.