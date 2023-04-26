Kocaeli seçim sonuçları
Kocaeli seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte İşte Kocaeli ilçe ilçe seçim sonuçları....
AK PARTİ KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. SADETTİN HÜLAGÜ
2. RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU
3. VEYSAL TİPİOĞLU
4. MEHMET AKİF YILMAZ
5. CEMİL YAMAN
6. SAMİ ÇAKIR
7. YASEMİN ÖZDEMİR
8. MEHMET ELLİBEŞ
9. ALİ GÜNEY
10. BERNA ABİŞ
11. HASAN SOBA
12 ERKAN AKSOY
13. GÜLAY ARTUT
14. İBRAHİM EFE
MHP KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. SAFFET SANCAKLI
2. YUDUM KAŞIKÇI
3. EMRE KÜLCÜ
4. HAKTAN KALINTAŞ
5. HASAN GALYAN
6. CELALETTİN YAYLAK
7. SERKAN GÜNAYDIN
8. HALİL MAYA
9. MURAT BALTA
10. HAVVA KÖSE
11. MUHTEREN ÇAY
12. HACI ERTAN
13. İSA ARAZ
14. ABDULKADİR DANIŞMAZ
CHP KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. MÜHİP KANKO
2. HARUN ÖZGÜR
3. HASAN BİTMEZ
4. NAİL ÇİLER
5. SERAP ÇAKIR
6. TÜLİN KEÇECİ GÜNGÖR
7. CUMA KARAVAR
8. CANER ARDUÇ
9. MEHMET ÜMİT KÜÇÜKKAYA
10. SELMAN KÖSALI
11. HÜLYA GÜRELİ YOLCUBAL
12. BELKIZA İLTER
13. İSMET İŞERİ
14. BERNA ÇETİN
İYİ PARTİ KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1.LÜTFÜ TÜRKKAN
2. ŞANBAZ YILDIZ
3. MEHMET KAMİL ŞİRİN
4. PELİN COŞTUR FİLİZ
5. GÖKÇE NESLİ KONDU ÇAĞLAYAN
6. ALİ PAŞA NAİPOĞLU
7. ABDULKADİR ERBAĞCI
8. YÜKSEL ERCAN
9. ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK
10. HASAN SIR
11. SEDA BÜYÜKKARA
12. GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI
13. AŞKIN ÖZÖN
14. SAVAŞ EMİNOĞLU
YEŞİL SOL PARTİ KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
2. EYLEM ARZU KAYAOĞLU
3. İLHAMİ ŞAHBAZ
4. SELDA İLGÖZ KOCAYİĞİT
5. MEMET SELİM AKBOĞA
6. ZELİHA GÖKSÜGÜZEL
7. SİNAN ODABAŞ
8. FATMA YILDIRIM
9. MEHMET EMİN İNCE
10. KUDRET DAVUTOĞLU
11. YUSUF AKAR
12. SERPİL TOPAL
13. AYTEN DÖNMEZ
14. MURAT OZAN
2023 seçimleri Kocaeli seçim sonuçları
2023 Kocaeli cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Kocaeli milletvekilleri burada yer alacaktır.
Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Kocaeli seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 58’ini alırken, Kocaeli Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 28,1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,2’isni, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,3’ünü aldı.
Kocaeli milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Cumhur İttifakı Kocaeli oy oranı % 59 olurken, AK Parti 7, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 32,6’sınıi alarak CHP 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.
Kocaeli’de hangi parti ne kadar oy aldı? Kocaeli’de hangi parti kazandı?
- AK Parti % 48,3
- CHP % 20,1
- MHP % 11,4
- İYİ Parti % 10,3
- HDP % 7,4
Kocaeli yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı Tahir Büyükakın oyların % 55,57’sini alırken, İYİ Parti adayı Serdar Kaman ise oyların % 32,69’unu aldı.
Kocaeli İl Genel Meclisi seçim sonuçları
AK Parti % 51,97
CHP % 30,34
SP % 7,47
MHP % 9,02
İYİ Parti % 5,85
BBP % 1,17
Kocaeli ilçeleri hangileri?
-Başiskele
-Çayırova
-Darıca
-Derince
-Dilovası
-Gebze
-Gölcük
-İzmit
-Kandıra
-Karamürsel
-Kartepe
-Körfez