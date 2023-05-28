Kocaeli 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

Kocaeli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Kocaeli cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Kocaeli’de Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , oyların yüzdelik dilimleri ile Kocaeli 2. tur seçim sonuçları kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

28 Mayıs Kocaeli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur Kocaeli seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs Kocaeli 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

Kocaeli 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 54.3 oranında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 38.7 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Kocaeli’de aldığı oy oranı ise % 5.2 oldu.

14 Mayıs Kocaeli milletvekili seçim sonuçları 2023

Kocaeli 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 39.7’sini alırken CHP % 24 oranında oya sahip oldu. Kocaeli’de İYİ Parti % 9.5, MHP % 8.4, Yeşil Sol Parti % 5.8, Yeniden Refah Partisi % 5.7 oranında oy aldı.

Kocaeli’de kazanan milletvekilleri kim oldu?

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı Türkiye geneli?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs seçimlerinde yurtdışında ne kadar oy kullanıldı?

Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Kocaeli'de partilerin milletvekili adayları şunlar olmuştu:

AK PARTİ KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. SADETTİN HÜLAGÜ

2. RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU

3. VEYSAL TİPİOĞLU

4. MEHMET AKİF YILMAZ

5. CEMİL YAMAN

6. SAMİ ÇAKIR

7. YASEMİN ÖZDEMİR

8. MEHMET ELLİBEŞ

9. ALİ GÜNEY

10. BERNA ABİŞ

11. HASAN SOBA

12 ERKAN AKSOY

13. GÜLAY ARTUT

14. İBRAHİM EFE

MHP KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. SAFFET SANCAKLI

2. YUDUM KAŞIKÇI

3. EMRE KÜLCÜ

4. HAKTAN KALINTAŞ

5. HASAN GALYAN

6. CELALETTİN YAYLAK

7. SERKAN GÜNAYDIN

8. HALİL MAYA

9. MURAT BALTA

10. HAVVA KÖSE

11. MUHTEREN ÇAY

12. HACI ERTAN

13. İSA ARAZ

14. ABDULKADİR DANIŞMAZ

CHP KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MÜHİP KANKO

2. HARUN ÖZGÜR

3. HASAN BİTMEZ

4. NAİL ÇİLER

5. SERAP ÇAKIR

6. TÜLİN KEÇECİ GÜNGÖR

7. CUMA KARAVAR

8. CANER ARDUÇ

9. MEHMET ÜMİT KÜÇÜKKAYA

10. SELMAN KÖSALI

11. HÜLYA GÜRELİ YOLCUBAL

12. BELKIZA İLTER

13. İSMET İŞERİ

14. BERNA ÇETİN

İYİ PARTİ KOCAELİ 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1.LÜTFÜ TÜRKKAN

2. ŞANBAZ YILDIZ

3. MEHMET KAMİL ŞİRİN

4. PELİN COŞTUR FİLİZ

5. GÖKÇE NESLİ KONDU ÇAĞLAYAN

6. ALİ PAŞA NAİPOĞLU

7. ABDULKADİR ERBAĞCI

8. YÜKSEL ERCAN

9. ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK

10. HASAN SIR

11. SEDA BÜYÜKKARA

12. GÜZİN AŞKIN ALPARSLAN ATALI

13. AŞKIN ÖZÖN

14. SAVAŞ EMİNOĞLU

2018 Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Kocaeli seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 58’ini alırken, Kocaeli Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 28,1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,2’isni, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,3’ünü aldı.

2018 Kocaeli milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Kocaeli oy oranı % 59 olurken, AK Parti 7, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 32,6’sınıi alarak CHP 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Kocaeli'de hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 48,3 CHP % 20,1 MHP % 11,4 İYİ Parti % 10,3 HDP % 7,4

2019 Kocaeli yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı Tahir Büyükakın oyların % 55,57’sini alırken, İYİ Parti adayı Serdar Kaman ise oyların % 32,69’unu aldı.

2019 Kocaeli İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 51,97 CHP % 30,34 SP % 7,47 MHP % 9,02 İYİ Parti % 5,85 BBP % 1,17

Kocaeli ilçeleri hangileri?

-Başiskele

-Çayırova

-Darıca

-Derince

-Dilovası

-Gebze

-Gölcük

-İzmit

-Kandıra

-Karamürsel

-Kartepe

-Körfez

Kocaeli hakkında bilgiler

Kocaeli, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan bir ilimizdir. İstanbul'a yakınlığı nedeniyle önemli bir ekonomik ve sanayi merkezi konumundadır. Ayrıca, Türkiye'nin en büyük liman kenti olan Gebze Limanı da Kocaeli il sınırları içerisinde yer almaktadır. İlin nüfusu yaklaşık 2 milyondur ve yüzölçümü 3,625 kilometrekaredir.

Kocaeli, endüstriyel anlamda oldukça gelişmiş bir ilimizdir. Sanayi sektörü, il ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle otomotiv, kimya, petrokimya ve metal sektörleri öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, ilimizde gıda, tekstil, mobilya ve inşaat sektörleri de gelişmiştir.

İlin turizm potansiyeli de oldukça yüksektir. Kocaeli, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir. Özellikle, Kartepe Kayak Merkezi, Sapanca Gölü, Kuzuyayla Tabiat Parkı, Hereke İpek Dokuma Müzesi ve İzmit Saat Kulesi gibi yerler, turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir.

Kocaeli'nin tarihi oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. İlk olarak antik çağda Bitinyalılar tarafından kurulmuştur. Daha sonra Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdürmüştür. İl, Osmanlı döneminde ise bir sancak merkezi olarak kullanılmıştır.

Kocaeli, geniş bir üniversite öğrenci nüfusuna da sahiptir. Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi gibi önemli üniversiteler, ilimizde yer almaktadır.