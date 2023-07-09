Kök maaş esası itibariyle yasal düzenlemeler sonrası emekli maaşına gelen ek zamlar eklenerek ortaya çıkan rakamdır. Emekli zammı 2,7 milyon memur emeklisi ile yaklaşık 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı düzenlemesini ilgilendiriyordu. Emekliye zam oranı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi. 2023 Temmuz zammı ve memur maaşları için kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Emekli maaşı kanun teklifi Genel Kurul sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Karar sonrası en çok merak edilen ise maaşlar oldu. TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını duyurması sonrası memur, SSK, Bağ-Kur emekli zammı belli oldu. Buna göre zam oranı memur emeklisi için yüzde 17,55 olurken, SSK, Bağ-Kur emeklisi içinse bu rakam yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

SSK ile Bağ-Kur emekli maaşı yüzde kaç zam yapıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı sonrası memur emeklisi maaşı zam oranı, yüzde 7,45, SSK ile Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 5,23 ek zam alarak yüzde 25'e yükseldi.

En düşük SSK, Bağ-kur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu?

En düşük SSK, Bağ-kur emekli maaşı Ocak 2023 3500 TL'den 5500 TL'ye ardından ara zam ile birlikte 7500 TL'ye yükseltildi. En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25'lik Temmuz zammı ile birlikte 9.876 TL'ye yükseldi.

Emekli kök maaşı nedir?

Kök maaş esası itibariyle yasal düzenlemeler sonrası emekli maaşına gelen ek zamlar eklenerek ortaya çıkan rakamdır.

Kök maaşı 6.000 TL olan kişi ne kadar maaş alacak?

2. Örneğin 'Kök maaşı 6.000 TL olan bir vatandaş ne kadar maaş alacak' sorusuna yanıt verecek olursak;

Emekli kök maaş ne kadar?

Emekli maaşı yüzde 25 artışla 7.500 TL yükselecek. Yüzde 4 ek ödemeye bu emekli maaşı 7.800 TL olarak hesaba yatacak.

7 bin lira emekli maaşı alan kişiye yüzde 25 zam yapılacak, bu da maaşını 8 bin 750 liraya çıkaracak. Ancak maaşı zaten bir süredir 7 bin 500 lira olduğu için ekstra bin 250 lira alacak. Kendi aylığı 7 bin 550 lira olan bir emekli ise yüzde 25 zamı maaşı üzerinden alacak ve maaşı 9 bin 437 liraya yükselecek.

Kök maaşı 10.000 TL olan biri ne kadar maaş alacak?

3. Kök maaşı 10.000 TL olan bir emekli maaşı hesaplamasını yaparsak;

Emekli maaşı yüzde 25 zam ile 12.500 TL'ye ardından yüzde 4 ek ödemeyle 13.000 TL olacak. Burada daha önce de belirtiğimiz gibi 'Emekli Aylığı Detay' ekranındaki kök maaş dikkate alınacak.

Dul ve yetim aylığı ne kadar?

Dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 25 oranında zam yapıldı.

En düşük emekli aylığı 7.500 TL ile hesap yapıldığında;

Yüzde 75 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 5.625 TL,

Yüzde 50 oranında hissesi olan bir kişi 3.750 TL,

Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 1.875 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.

Emekli kök aylığı nasıl hesaplanır?

Emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarı ile beraber hesaplanır.

Emekli Kök Maaş = Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı

Emekli aylık toplam tutar ise; emekli kök aylığı hazine desteği (5510 Ek 19) ve kesintiler çıkarılarak hesaplanmaktadır.

Toplam Emekli Maaşı = (Emekli Kök Maaş + 5510 EK 19 Hazine Desteği) – Kesintiler

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan bu formül, emekli olacak kişinin kazancını dikkate alarak toplam emekli maaşını belirlemektedir.

Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra, emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgilere erişim sağlayabileceğiniz bir ekran görüntülenecektir. Bu adımları takip ederek, 4A (SSK) sigortalısı bir emeklinin e-devlet üzerinden emekli kök aylığını öğrenmesi mümkündür.

SSK emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi yapılacak.

BAĞ-KUR emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,