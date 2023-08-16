Konserve şişesinde yaprak saklamanın yolu, yaprakları dondurmaktır. Yaprakları dondurmak, onları uzun süre saklamayı kolaylaştıracaktır. Yaprakları dondurmak için, yaprakları yıkayın ve kurulayın. Yaprakları bir buzdolabı poşetine koyun ve poşetin ağzını kapatın. Poşeti dondurucuya koyun. Yapraklar dondurucuda 6-8 ay saklanabilir.

Konserve şişesinde yaprak nasıl saklanır?

Konserve şişesinde yaprak saklamanın bir yolu, yaprakları önceden kaynatmaktır. Yaprakları önceden kaynatmak, onları daha yumuşak hale getirecek ve onları uzun süre saklamayı kolaylaştıracaktır. Yaprakları kaynatmak için, bir tencereye su koyun ve kaynatın. Kaynadıktan sonra, yaprakları suya ekleyin ve 5-10 dakika pişirin. Yapraklar yumuşadıktan sonra, suyunu süzün ve yaprakları bir kavanoza koyun. Kavanozun kapağını kapatın ve buzdolabında saklayın. Yapraklar buzdolabında 1-2 hafta saklanabilir.

Salamura konulacak yaprak nasıl tuzlanır?

Konserve şişesinde yaprak saklamanın bir başka yolu da, yaprakları tuzlamaktır. Yaprakları tuzlamak, onları uzun süre saklamayı kolaylaştıracaktır. Yaprakları tuzlamak için, bir kaseye tuz ve su koyun. Tuz ve suyu karıştırın ve yaprakları suya ekleyin. Yapraklar tuz suyunu emdikten sonra, suyunu süzün ve yaprakları bir kavanoza koyun. Kavanozun kapağını kapatın ve buzdolabında saklayın. Yapraklar buzdolabında 1-2 ay saklanabilir.

Yaprak kavanozda nasıl saklanır?

Kavanoz ağzına kadar suyla doldurulduktan sonra, yaprakların üste çıkmasını önlemek için üzerine plastik bir parça veya temiz bir taş konulur. Kavanozun kapağı hava almayacak şekilde kapatılır. Serin bir yerde muhafaza edilir. Ara sıra kavanoz kontrol edilir, su azaldıysa tuzlu su ilave edilir.

Şişede yaprak nasıl yapılır?

Yapraklar tuzsuz olduğu için harika oluyor yaprak pişirileceği zaman şişeyi açtıktan sonra ortadan ikiye kesip düz bir tepsiye döküyorum Yaprakları bir bir açıyorum . Sonra bolca yaprakları yıkıyorum . Kısık ateşte çok çok az tuz serpip beş on dakika haşlıyorum. aynı yazın yaptığımız taze yaprak sarması gibi oluyor.

Yaprak konservesi nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

1,5 kilogram taze asma yaprağı 1 su bardağı kaya tuzu 1 çorba kaşığı limon tuzu İçme suyu

Salamura yaprak basma tarifi nasıl yapılır?

Asma yapraklarını geniş bir tepsiye ya da temiz bir plastik kaba yerleştirin. İçme suyunu tencerede kaynatıp içine tuzu ve limon tuzunu ekleyin. Tuzlu suyu yaprakların üzerine döküp tepsinin ya da kabın üzerini bir tepsiyle kapatarak 12 saat kadar bekletin. Bekleme süresinin sonunda yaprakları porsiyonlayıp bağladıktan sonra bastırarak kavanozlara yerleştirin. Üzerine aldığı kadar salamura suyu ilave edin. Yaprakları kavanoza koymadan önce bağlamak ihtiyacınız olduğu kadar çıkarıp kullanmanızı kolaylaştıracaktır. Yapraklarınızı küçük kavanozlara yerleştirerek ve her seferinde tek bir kavanozdaki malzemeyi kullanarak da hem işinizi kolaylaştırabilir hem de yapraklarınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Kavanozların havası iyice çıkmazsa kapaklarında kabarmalar olabilir. Bu nedenle öncesinde birkaç gün kapakları gevşek bırakıp havasının çıkmasını sağlayabilirsiniz. Sıkıca kapattığınız kavanozları serin ve karanlık bir yerde aklamaya özen gösterin, aksi takdirde bozulurlar. Yaprakları porsiyonlara ayırdıktan sonra buzdolabı poşetlerine doldurup kırılmayacak şekilde kutulara yerleştirerek dondurucuda da saklayabilirsiniz.



