Konut Fiyat Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 52,0 oranında arttı, reel (enflasyondan arındırılmış) olarak ise yüzde 9,8 oranında azaldı. Türkiye genelinde konut satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 azalışla 355 bin 173 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da konut satışları düştü mü?

Dolar bazında ise Türkiye ortalaması metrekare bazında 2023 Ocak'tan beri ilk kez bin doların altına geriledi. İstanbul ortalaması ise 2022 Ekim ayından bu yana en düşük seviyeye düştü.

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 12 bin 406 ile İstanbul, 6 bin 272 ile Ankara ve 4 bin 427 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli oldu.

İpotekli konut satışları 7 bin 71 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %67,5 azalış göstererek 7 bin 71 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %9,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,0 azalışla 34 bin 693 oldu.

Nisan ayındaki ipotekli satışların, bin 744'ü; Ocak-Nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 8 bin 313'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.







