Konya 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

Konya Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Konya cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık seçim sonuçları , Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Konya’da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Konya 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

28 Mayıs Konya Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Konya Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs Konya 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

Konya 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 68.9 oranında Cumhur İttifakı adayı 63.3 Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 23,9 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Konya’da aldığı oy oranı ise % 6.8 oldu.

14 Mayıs Konya milletvekili seçim sonuçları 2023

Konya 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 47.9’unu alırken CHP % 13.7 oranında oya sahip oldu. Konya’da İYİ Parti % 8.7, YRP % 5.1, Zafer Partisi % 2.9 oranında oy aldı.

Konya’da kazanan milletvekilleri kim oldu?

14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Konya'da partilerin milletvekili adayları şunlar olmuştu:

AK PARTİ KONYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. TAHİR AKYÜREK

2. ORHAN ERDEM

3. SELMAN ÖZBOYACI

4. MERYEM GÖKA

5. ABDULLAH AĞRALI

6. MEHMET BAYKAN

7. ZİYA ALTUNYALDIZ

8. LATİF SELVİ

9. MUSTAFA HAKAN ÖZER

10. FARUK ÖZÇELİK

11. BURHANETTİN SEVENCAN

12. SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ

13. ERCAN USLU

14. HÜMEYRA SAÇKESEN

15. MUHAMMED ZEREN

MHP KONYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MUSTAFA KALAYCI

2. KONUR ALP KOÇAK

3. CELİL ÇALIŞ

4. GÜZİDE ÇİPAN

5. HÜSEYİN KAVAS

6. BİLAL YİĞİT

7. MUSTAFA YAĞAN

8. MEHMET TURHAN

9. YASİN YAKAR

10. SALİH AKÇA

11. SONGÜL GİZEM

12. RAMAZAN UYAR

13. AYTEKİN MART

14. YAKUP KOCABAŞ

15. FATİH TOKLUCU

CHP KONYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. BARIŞ BEKTAŞ

2. HASAN EKİCİ

3. GENÇOSMAN KİLLİK

4. ÖMER ÜNAL

5.HALİL ERCAN

6. KAMİL BÜLBÜL OKUYUCU

7. GALİP POLAT

8 AYŞE ALKIM GÖKÇE

9. MÜRSEL AYRANCI

10. EZGİ BİLGE ARSLAN

11. ŞERİFE TUNÇ

12. MEHMET PİRZADE

13. DURSUN KAPLAN

14. RIDVAN ŞENYURT

15. TEVFİK FİKRET

İYİ PARTİ KONYA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ÜNAL KARAMAN

2. FAHRETTİN

3. SELİN TOZOĞLU

4. OSMAN FEDAİ

5.AHMET ÖZTÜRK

6. YAŞAR YAMAN

7. TOLUNAY ÖZÇELİK

8 ESRA TOTAN

9. NURİ ÜNALAN

10. ERHAN GÖKMEN

11. HASAN HÜSEYİN HADİMLİ

12. ADNAN AYYILDIZ

13. İSMAİL AFŞAR

14. İBRAHİM ÇALIŞKAN

15. SEMA VADİ

2018 Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Konya cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 74.2’ini alırken, Muharrem İnce Konya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 13.7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8.2’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,4’ünü aldı.

2018 Konya milletvekili genel seçim sonuçları

Konya milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Konya oy oranı % 74,9 olurken, AK Parti 12, MHP 2 milletvekili çıkardı. Konya’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 21’ini aldı. Konya’da CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

2018 Konya'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 59,4 MHP % 15,5 CHP % 9,7 İYİ Parti % 9 HDP % 3,7

2019 Konya yerel seçim sonuçları

Konya yerel seçim sonuçları: AK Parti’nin Konya Büyükşehir Belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay oyların % 70,53’ünü alırken, İYİ Parti adayı Oğuz Şimşek ise oyların % 20,20’sini aldı.

2019 Konya İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 63,19

İYİ Parti % 13,49

CHP % 8,66

BBP % 5,30

Konya hakkında bilgiler

Konya, Türkiye'nin orta kesiminde yer alan bir şehirdir. Anadolu'nun en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Konya, tarihi, kültürel ve dini önemiyle Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biridir.

Konya, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hititler, Frigler, Persler, Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok medeniyet bu topraklarda varlık göstermiştir. Şehirdeki tarihi eserler de bu dönemlerden kalan önemli izler taşımaktadır.

Selçuklu İmparatorluğu'nun başkenti olan Konya, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla da dikkat çekmektedir. Şehir, Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı ve felsefesiyle özdeşleşmiştir. Mevlana Müzesi, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biridir. Ayrıca Konya'da, Selimiye Camii, İnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi, Alaaddin Camii, Konya Arkeoloji Müzesi gibi tarihi yapılar da bulunmaktadır.

Konya, tarım ve sanayi şehri olarak da önemlidir. Şehir, tahıl üretimiyle öne çıkmaktadır. Ayrıca sanayi sektöründe de önemli bir konuma sahiptir. Konya, Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden biridir. Özellikle otomotiv, savunma sanayi, gıda, makine ve tekstil sektörleri gelişmiştir.

Konya, coğrafi konumu nedeniyle İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Şehrin iklimi karasal iklimdir. Konya'da yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Şehirde ziyaret edilebilecek pek çok doğal güzellik de bulunmaktadır. Tuz Gölü, Meke Gölü, Beyşehir Gölü gibi göller Konya'nın doğal güzellikleri arasındadır.

Konya, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Selçuk Üniversitesi, 1975 yılında kurulmuştur ve günümüzde pek çok fakülte ve bölümüyle eğitim vermektedir.



