Konya seçim sonuçları
Konya Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında
28 Mayıs Konya Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar
14 Mayıs Konya 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
Konya 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 68.9 oranında Cumhur İttifakı adayı 63.3 Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 23,9 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Konya’da aldığı oy oranı ise % 6.8 oldu.
14 Mayıs Konya milletvekili seçim sonuçları 2023
Konya 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 47.9’unu alırken CHP % 13.7 oranında oya sahip oldu. Konya’da İYİ Parti % 8.7, YRP % 5.1, Zafer Partisi % 2.9 oranında oy aldı.
Konya’da kazanan milletvekilleri kim oldu?
14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Konya'da partilerin milletvekili adayları şunlar olmuştu:
AK PARTİ KONYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. TAHİR AKYÜREK
2. ORHAN ERDEM
3. SELMAN ÖZBOYACI
4. MERYEM GÖKA
5. ABDULLAH AĞRALI
6. MEHMET BAYKAN
7. ZİYA ALTUNYALDIZ
8. LATİF SELVİ
9. MUSTAFA HAKAN ÖZER
10. FARUK ÖZÇELİK
11. BURHANETTİN SEVENCAN
12. SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ
13. ERCAN USLU
14. HÜMEYRA SAÇKESEN
15. MUHAMMED ZEREN
MHP KONYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. MUSTAFA KALAYCI
2. KONUR ALP KOÇAK
3. CELİL ÇALIŞ
4. GÜZİDE ÇİPAN
5. HÜSEYİN KAVAS
6. BİLAL YİĞİT
7. MUSTAFA YAĞAN
8. MEHMET TURHAN
9. YASİN YAKAR
10. SALİH AKÇA
11. SONGÜL GİZEM
12. RAMAZAN UYAR
13. AYTEKİN MART
14. YAKUP KOCABAŞ
15. FATİH TOKLUCU
CHP KONYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. BARIŞ BEKTAŞ
2. HASAN EKİCİ
3. GENÇOSMAN KİLLİK
4. ÖMER ÜNAL
5.HALİL ERCAN
6. KAMİL BÜLBÜL OKUYUCU
7. GALİP POLAT
8 AYŞE ALKIM GÖKÇE
9. MÜRSEL AYRANCI
10. EZGİ BİLGE ARSLAN
11. ŞERİFE TUNÇ
12. MEHMET PİRZADE
13. DURSUN KAPLAN
14. RIDVAN ŞENYURT
15. TEVFİK FİKRET
İYİ PARTİ KONYA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ÜNAL KARAMAN
2. FAHRETTİN
3. SELİN TOZOĞLU
4. OSMAN FEDAİ
5.AHMET ÖZTÜRK
6. YAŞAR YAMAN
7. TOLUNAY ÖZÇELİK
8 ESRA TOTAN
9. NURİ ÜNALAN
10. ERHAN GÖKMEN
11. HASAN HÜSEYİN HADİMLİ
12. ADNAN AYYILDIZ
13. İSMAİL AFŞAR
14. İBRAHİM ÇALIŞKAN
15. SEMA VADİ
2018 Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Konya cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 74.2’ini alırken, Muharrem İnce Konya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 13.7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8.2’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,4’ünü aldı.
2018 Konya milletvekili genel seçim sonuçları
Konya milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Konya oy oranı % 74,9 olurken, AK Parti 12, MHP 2 milletvekili çıkardı. Konya’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 21’ini aldı. Konya’da CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.
2018 Konya'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 59,4
- MHP % 15,5
- CHP % 9,7
- İYİ Parti % 9
- HDP % 3,7
2019 Konya yerel seçim sonuçları
Konya yerel seçim sonuçları: AK Parti’nin Konya Büyükşehir Belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay oyların % 70,53’ünü alırken, İYİ Parti adayı Oğuz Şimşek ise oyların % 20,20’sini aldı.
2019 Konya İl Genel Meclisi seçim sonuçları
AK Parti % 63,19
İYİ Parti % 13,49
CHP % 8,66
BBP % 5,30
Konya hakkında bilgiler
Konya, Türkiye'nin orta kesiminde yer alan bir şehirdir. Anadolu'nun en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Konya, tarihi, kültürel ve dini önemiyle Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biridir.
Konya, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hititler, Frigler, Persler, Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok medeniyet bu topraklarda varlık göstermiştir. Şehirdeki tarihi eserler de bu dönemlerden kalan önemli izler taşımaktadır.
Selçuklu İmparatorluğu'nun başkenti olan Konya, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla da dikkat çekmektedir. Şehir, Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı ve felsefesiyle özdeşleşmiştir. Mevlana Müzesi, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biridir. Ayrıca Konya'da, Selimiye Camii, İnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi, Alaaddin Camii, Konya Arkeoloji Müzesi gibi tarihi yapılar da bulunmaktadır.
Konya, tarım ve sanayi şehri olarak da önemlidir. Şehir, tahıl üretimiyle öne çıkmaktadır. Ayrıca sanayi sektöründe de önemli bir konuma sahiptir. Konya, Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden biridir. Özellikle otomotiv, savunma sanayi, gıda, makine ve tekstil sektörleri gelişmiştir.
Konya, coğrafi konumu nedeniyle İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Şehrin iklimi karasal iklimdir. Konya'da yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Şehirde ziyaret edilebilecek pek çok doğal güzellik de bulunmaktadır. Tuz Gölü, Meke Gölü, Beyşehir Gölü gibi göller Konya'nın doğal güzellikleri arasındadır.
Konya, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Selçuk Üniversitesi, 1975 yılında kurulmuştur ve günümüzde pek çok fakülte ve bölümüyle eğitim vermektedir.