Konya Akören seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidecek. Oy sayımının ardından sonuçlar anlık olarak öğrenilmekte. Türkiye’de il il Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 ve Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Konya Akören Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Konya Akören Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy verme saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.





2018 Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Konya cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 74.2’ini alırken, Muharrem İnce Konya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 13.7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8.2’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,4’ünü aldı.

2018 Konya milletvekili genel seçim sonuçları

Konya milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Konya oy oranı % 74,9 olurken, AK Parti 12, MHP 2 milletvekili çıkardı. Konya’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 21’ini aldı. Konya’da CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

2018 Konya'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 59,4

MHP % 15,5

CHP % 9,7

İYİ Parti % 9

HDP % 3,7

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Konya Akören ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Konya'nın ilçelerinden biri olan Akören, Anadolu'nun tarihi dokusunu yansıtan kültürel zenginlikleriyle ünlüdür. İlçenin tarihi, Selçuklu dönemine kadar uzanmaktadır. İlçenin adı, Akören ovasının beyaz renginden gelmektedir. Coğrafi olarak Akören, Konya'nın güneybatısında yer almaktadır ve Akdeniz Bölgesi'ne komşudur. İlçenin batısında Derebucak, kuzeyinde Emirgazi, doğusunda Seydişehir ve güneyinde Konya'nın merkez ilçesi yer almaktadır.

Akören, Konya'nın en küçük ilçelerinden biri olmasına rağmen, 24 mahalleden oluşmaktadır.

Bu mahalleler şunlardır:

Akçaşehir Mahallesi

Aşağıören Mahallesi

Atatürk Mahallesi

Aydoğdu Mahallesi

Bahçelievler Mahallesi

Cumhuriyet Mahallesi

Çakmak Mahallesi

Çamlık Mahallesi

Fatih Mahallesi

Güneşli Mahallesi

Hacılar Mahallesi

Hamidiye Mahallesi

Hasanlar Mahallesi

İstasyon Mahallesi

İstiklal Mahallesi

Kardeşler Mahallesi

Kılıçarslan Mahallesi

Örenşehir Mahallesi

Reşadiye Mahallesi

Şehitler Mahallesi

Şirinevler Mahallesi

Türkmen Mahallesi

Uçarsu Mahallesi

Yeni Mahalle

Akören'in güncel nüfusu ise yaklaşık 10.000 kişidir. İlçe halkının büyük bir bölümü tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Başta buğday, arpa, pamuk, tütün ve sebzeler olmak üzere birçok tarım ürünü yetiştirilmektedir. İlçe ayrıca doğal güzellikleriyle de önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Göller, yaylalar ve doğal parklar ziyaretçiler için önemli turizm destinasyonları arasındadır.



