Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiği 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin Konya Beyşehir oy oranları belli oluyor. Oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlarken YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklar nedeniyle kurum tarafından belirtilen saate kadar seçim sonuçları ile ilgili haber yapılamamakta. Konya Beyşehir 2023

ise yasakların kalmasının ardından kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Beyşehir seçim sonuçları ve oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.