Konya Beyşehir seçim 2023 sonuçları, oy oranları
Konya Beyşehir Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Seçim Günü Yasakları
Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.
İttifak partilerin milletvekilleri nasıl hesaplanacak?
Oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde, ittifakı oluşturan siyasi partilerin milletvekili sayıları, ittifakın aldığı toplam milletvekili sayısının, her partinin aldığı oy oranına göre dağıtılarak hesaplanacak.
Sandık kurulları kaç kişiden oluşuyor?
Seçimlerde oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 5’i siyasi parti temsilcisi olmak üzere 7 kişilik sandık kurulu görevli olacak. Seçim günü oy verme süresinin 17.00 itibariyle dolmasıyla sandık kurulu başkanı tarafından sandıklar açılacak ve oyların sayılmasına başlanacak.
YSK seçim sonuçlarının güvenliğini nasıl sağlıyor?
YSK, seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması, sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi için 2007'den bu yana kısa adı SEÇSİS olan Seçim Bilişim Sistemi'ni kullanıyor.
Konya'nın güneybatısında yer alan Beyşehir ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir bölgedir. Tarihi kalıntıları, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken Beyşehir, aynı zamanda Konya'nın en kalabalık ilçelerinden biridir.
Beyşehir'in tarihi, Paleolitik çağlara kadar dayanmaktadır. İlçede bulunan Höyüktepe, Hacılarhöyük ve Sultanhanı gibi arkeolojik alanlar, bölgenin tarih öncesi dönemlere kadar uzandığını göstermektedir. İlçenin en önemli tarihi yapıları arasında Beyşehir Ulu Camii, Eşrefoğlu Camii, Kubadabad Sarayı, Kubad-Abad Sarayı ve Eflatunpınar Anıtı gibi yapılar bulunmaktadır.
Beyşehir'in coğrafi konumu ise Toroslar'ın güney eteklerinde yer almasıdır. İlçe, Akdeniz iklimi ile karasal iklimin geçiş bölgesinde olduğu için yazları sıcak, kışları soğuk ve karlı geçmektedir. Beyşehir Gölü, ilçenin en önemli doğal güzelliklerinden biridir. Göl, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölleri arasında yer almaktadır ve zengin bir su altı yaşamına sahiptir.
Beyşehir'in 31 mahallesi bulunmaktadır. Bu mahalleler şunlardır:
- Ahatlı Mahallesi, Akkılınç Mahallesi, Aksakal Mahallesi, Alibeyhüyük Mahallesi, Araplar Mahallesi, Aslanlar Mahallesi, Avcılar Mahallesi, Başkuyu Mahallesi, Büyükçiçekli Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çalışlar Mahallesi, Çamardı Mahallesi, Çardaklı Mahallesi, Çavuş Mahallesi, Demirciler Mahallesi, Emirgazi Mahallesi, Güneykent Mahallesi, Güvendik Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Karacaören Mahallesi, Karga Mahallesi, Kayıhan Mahallesi, Kızılağıl Mahallesi, Kızılcaköy Mahallesi, Kocatepe Mahallesi, Köprübaşı Mahallesi, Mahmudiye Mahallesi, Sille Mahallesi, Tatköy Mahallesi, Yaka Mahallesi ve Yavşan Mahallesi.
Beyşehir'in 2021 yılı nüfusu, yaklaşık 87 bin kişidir. İlçe ekonomisi, tarım, hayvancılık ve turizme dayalıdır.