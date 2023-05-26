Konya Bozkır seçim sonuçları 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından sandık verileri paylaşılacak. Bozkır’da Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 28 Mayıs Bozkır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları.

Konya Bozkır Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

2018 Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Konya cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 74.2’ini alırken, Muharrem İnce Konya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 13.7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8.2’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,4’ünü aldı.

2018 Konya milletvekili genel seçim sonuçları

Konya milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Konya oy oranı % 74,9 olurken, AK Parti 12, MHP 2 milletvekili çıkardı. Konya’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 21’ini aldı. Konya’da CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

2018 Konya'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 59,4

MHP % 15,5

CHP % 9,7

İYİ Parti % 9

HDP % 3,7

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Seçim nedir?

Seçim, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması.

Seçim görevi nedir?

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

Seçim barajı yüzde kaç?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.

Konya Bozkır ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Konya'nın batısında yer alan Bozkır ilçesi, tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle dikkat çeken bir yerleşim yeridir. İlçe, 28 mahalleden oluşmaktadır.

Tarihi açıdan bakıldığında, Bozkır ilçesi, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlk olarak Hititlerin yaşadığı bölgede, daha sonra Frigler, Persler, Makedonyalılar ve Romalılar gibi birçok farklı medeniyetler yerleşmiştir. İslam döneminde ise, Anadolu Selçuklu Devleti'nin hakimiyetine girmiştir. Bozkır, bu dönemde önemli bir ticaret merkezi olmuş, aynı zamanda da Osmanlı Devleti'nin de yönetimine girmiştir.

Coğrafi açıdan bakıldığında, Bozkır ilçesi, Konya'nın batısında yer almaktadır. İlçenin toplam yüzölçümü 1.408 km²'dir. İlçenin doğusunda Konya'nın merkez ilçesi yer almaktadır. İlçenin güneyinde ise, Antalya ile Isparta illeri yer almaktadır. Bozkır, Toros Dağları'nın kuzey eteklerinde yer almakta olup, ilçede yaylalar, akarsular, kanyonlar ve göller gibi doğal güzellikler yer almaktadır. Bunların başında, ilçenin simgesi haline gelmiş olan Köprülü Kanyon gelmektedir.

Bozkır ilçesinin mahalleleri ise şöyledir:

Adaköy Mahallesi, Akdam Mahallesi, Aşağıdüğer Mahallesi, Balıklı Mahallesi, Bozkır Merkez Mahallesi, Değirmentepe Mahallesi, Dokuzoluk Mahallesi, Göktepe Mahallesi, Gültepe Mahallesi, İnceğiz Mahallesi, Kale Mahallesi, Karacaören Mahallesi, Karahacılar Mahallesi, Karsak Mahallesi, Kavaklı Mahallesi, Kestel Mahallesi, Kışla Mahallesi, Kumluca Mahallesi, Kuyucak Mahallesi, Şehitler Mahallesi, Yukarıdüğer Mahallesi, Yuvacık Mahallesi.