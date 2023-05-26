Konya Cihanbeyli seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidecek. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona ermekte. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il genel seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Konya Cihanbeyli seçim sonuçları 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ne kadar oy aldığına ve oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Konya Cihanbeyli Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.





2018 Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Konya cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 74.2’ini alırken, Muharrem İnce Konya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 13.7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8.2’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,4’ünü aldı.

2018 Konya milletvekili genel seçim sonuçları

Konya milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Konya oy oranı % 74,9 olurken, AK Parti 12, MHP 2 milletvekili çıkardı. Konya’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 21’ini aldı. Konya’da CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

2018 Konya'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 59,4

MHP % 15,5

CHP % 9,7

İYİ Parti % 9

HDP % 3,7

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Konya Cihanbeyli ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Konya'nın batısında yer alan Cihanbeyli ilçesi, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve tarım alanlarıyla dikkat çekmektedir.

Cihanbeyli ilçesi, tarihi İpek Yolu güzergahında yer almaktadır. Bölgenin ilk yerleşimcileri Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar olmuştur. Daha sonra İslam egemenliği altına giren bölge, Selçuklu Devleti döneminde önemli bir yerleşim yeri haline gelmiştir. Cihanbeyli ismi, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, bölgeye hükmeden Cihanbeyli aşiretinden gelmektedir.

Cihanbeyli ilçesi, Konya'nın batısında yer alır ve il merkezine 97 kilometre uzaklıktadır. İlçe, batısında Akşehir, kuzeyinde Ilgın ve Sarayönü, güneyinde Seydişehir, doğusunda Kulu ilçeleriyle komşudur. İlçenin yüzölçümü 1469 kilometrekare olup, nüfusu 2021 yılı verilerine göre 44.119'dur.

Cihanbeyli ilçesi, 57 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahallelerin isimleri Ahıskalı Mahallesi, Akçaşehir Mahallesi, Aktaş Mahallesi, Aliağa Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Araplar Mahallesi, Aşağıçınarlı Mahallesi, Aşağıkarakuyu Mahallesi, Aydınlar Mahallesi, Ayvacık Mahallesi, Bağlar Mahallesi, Bahçecik Mahallesi, Ballıca Mahallesi, Bayatlı Mahallesi, Beki Mahallesi, Beşikli Mahallesi, Boğazkent Mahallesi, Büyükkaracaören Mahallesi, Çağlayan Mahallesi, Çalı Mahallesi, Çamköy Mahallesi, Çamlık Mahallesi, Çınaraltı Mahallesi, Çökrük Mahallesi, Demirli Mahallesi, Derbent Mahallesi, Dikilitaş Mahallesi, Doğanlar Mahallesi, Durucak Mahallesi, Düğer Mahallesi, Eserli Mahallesi, Esnemez Mahallesi, Gökyurt Mahallesi, Gündoğan Mahallesi, Hacı Yusuf Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, İğdecik Mahallesi, İnceler Mahallesi, İshaklı Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, Kandıra Mahallesi, Karacaören Mahallesi, Karakuyu Mahallesi, Karayakup Mahallesi, Kayalı Mahallesi, Kılçak Mahallesi, Kirişçi Mahallesi, Kızılca Mahallesi, Köprübaşı Mahallesi, Kürklü Mahallesi, Kumluca Mahallesi, Meşelik Mahallesi, Muhtar Mahallesi, Nohutlu Mahallesi, Ortaköy Mahallesi, Osmanlar Mahallesi, Öğlebucak Mahallesi, Samancı Mahallesi, Sarıhacı Mahallesi, Sazak Mahallesi, Soğulcak Mahallesi, Sorkun Mahallesi, Süleymaniye Mahallesi, Şahin Mahallesi, Şahinler Mahallesi ve Yaparlı Mahallesi.

2021 yılı verilerine göre Cihanbeyli ilçesinin toplam nüfusu 64.637'dir. Bu nüfusun 40.454'ü ilçe merkezinde, 24.183'ü ise kırsal mahallelerde yaşamaktadır. İlçenin nüfusu son yıllarda artış göstermektedir.



