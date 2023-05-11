Konya Cihanbeyli

sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il genel seçim sonuçları 2023 ve

Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Konya