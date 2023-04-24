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Konya Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri

Seçim 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları Konya ilinde yaşayanlarca sorgulanmaya başlandı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. İşte Konya cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları ile partilerin aldıkları oy oranları.

14:52 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Konya seçim sonuçları

Konya seçim sonuçları

Seçim 2023
seçimlere sayılı günlere kala gündemde yer alan konular arasında. Seçim sonucuna göre hangi partiler öne geçti Konya ilinde partilerin oy oranları ve sıralamaları değişti mi? Konya Genel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yenişafak seçim sonuçları sayfasında!

Tüm yurtta, oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. YSK'nın belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

AK PARTİ KONYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. TAHİR AKYÜREK

2. ORHAN ERDEM

3. SELMAN ÖZBOYACI

4. MERYEM GÖKA

5. ABDULLAH AĞRALI

6. MEHMET BAYKAN

7. ZİYA ALTUNYALDIZ

8. LATİF SELVİ

9. MUSTAFA HAKAN ÖZER

10. FARUK ÖZÇELİK

11. BURHANETTİN SEVENCAN

12. SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ

13. ERCAN USLU

14. HÜMEYRA SAÇKESEN

15. MUHAMMED ZEREN

MHP KONYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MUSTAFA KALAYCI

2. KONUR ALP KOÇAK

3. CELİL ÇALIŞ

4. GÜZİDE ÇİPAN

5. HÜSEYİN KAVAS

6. BİLAL YİĞİT

7. MUSTAFA YAĞAN

8. MEHMET TURHAN

9. YASİN YAKAR

10. SALİH AKÇA

11. SONGÜL GİZEM

12. RAMAZAN UYAR

13. AYTEKİN MART

14. YAKUP KOCABAŞ

15. FATİH TOKLUCU

CHP KONYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. BARIŞ BEKTAŞ

2. HASAN EKİCİ

3. GENÇOSMAN KİLLİK

4. ÖMER ÜNAL

5.HALİL ERCAN

6. KAMİL BÜLBÜL OKUYUCU

7. GALİP POLAT

8 AYŞE ALKIM GÖKÇE

9. MÜRSEL AYRANCI

10. EZGİ BİLGE ARSLAN

11. ŞERİFE TUNÇ

12. MEHMET PİRZADE

13. DURSUN KAPLAN

14. RIDVAN ŞENYURT

15. TEVFİK FİKRET

İYİ PARTİ KONYA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ÜNAL KARAMAN

2. FAHRETTİN

3. SELİN TOZOĞLU

4. OSMAN FEDAİ

5.AHMET ÖZTÜRK

6. YAŞAR YAMAN

7. TOLUNAY ÖZÇELİK

8 ESRA TOTAN

9. NURİ ÜNALAN

10. ERHAN GÖKMEN

11. HASAN HÜSEYİN HADİMLİ

12. ADNAN AYYILDIZ

13. İSMAİL AFŞAR

14. İBRAHİM ÇALIŞKAN

15. SEMA VADİ

YEŞİL SOL PARTİ KONYA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. MULLA ŞİMŞEK

2. EMİNE DUYMAZ

3. ESMA KÖKER

4. AHMET RECAİ ERSOY

5. FATMA YILDIZ

6. ROJVAN ULUDAĞ

7. SADİYE KELEŞ

8. ERKAN ŞENGÜL

9. MEHMET ALİ KARTAL

10. MEVLÜT TAŞDEMİRCİ

11. AZAT SARI

12. SİPAN CİZRELİ

13. KENAN MAÇOĞLU

14. KARDELEN KARAMAN

2023 seçimleri Konya seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Denizli cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.

Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Konya cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 74.2’ini alırken, Muharrem İnce Konya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 13.7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8.2’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,4’ünü aldı.

Konya milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Konya milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Konya oy oranı % 74,9 olurken, AK Parti 12, MHP 2 milletvekili çıkardı. Konya’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 21’ini aldı. Konya’da CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Konya’da hangi parti ne kadar oy aldı? Konya’da hangi parti kazandı?

AK Parti % 59,4

MHP % 15,5

CHP % 9,7

İYİ Parti % 9

HDP % 3,7

Konya yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

Konya yerel seçim sonuçları: AK Parti’nin Konya Büyükşehir Belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay oyların % 70,53’ünü alırken, İYİ Parti adayı Oğuz Şimşek ise oyların % 20,20’sini aldı.

Konya İl Genel Meclisi seçim sonuçları (2019)

AK Parti % 63,19

İYİ Parti % 13,49

CHP % 8,66

BBP % 5,30


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