Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için 14 Mayıs’ta sandık başına gidiyor. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulacak. Yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Tüm yurtta, oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Peki seçmen kağıdı olmayan oy kullanabilir mi? Oy vermek için gerekli evraklar neler?