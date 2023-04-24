Konya seçim sonuçları
Tüm yurtta, oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. YSK'nın belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
AK PARTİ KONYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. TAHİR AKYÜREK
2. ORHAN ERDEM
3. SELMAN ÖZBOYACI
4. MERYEM GÖKA
5. ABDULLAH AĞRALI
6. MEHMET BAYKAN
7. ZİYA ALTUNYALDIZ
8. LATİF SELVİ
9. MUSTAFA HAKAN ÖZER
10. FARUK ÖZÇELİK
11. BURHANETTİN SEVENCAN
12. SAADET ARMAĞAN GÜLEÇ KORUMAZ
13. ERCAN USLU
14. HÜMEYRA SAÇKESEN
15. MUHAMMED ZEREN
MHP KONYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. MUSTAFA KALAYCI
2. KONUR ALP KOÇAK
3. CELİL ÇALIŞ
4. GÜZİDE ÇİPAN
5. HÜSEYİN KAVAS
6. BİLAL YİĞİT
7. MUSTAFA YAĞAN
8. MEHMET TURHAN
9. YASİN YAKAR
10. SALİH AKÇA
11. SONGÜL GİZEM
12. RAMAZAN UYAR
13. AYTEKİN MART
14. YAKUP KOCABAŞ
15. FATİH TOKLUCU
CHP KONYA 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. BARIŞ BEKTAŞ
2. HASAN EKİCİ
3. GENÇOSMAN KİLLİK
4. ÖMER ÜNAL
5.HALİL ERCAN
6. KAMİL BÜLBÜL OKUYUCU
7. GALİP POLAT
8 AYŞE ALKIM GÖKÇE
9. MÜRSEL AYRANCI
10. EZGİ BİLGE ARSLAN
11. ŞERİFE TUNÇ
12. MEHMET PİRZADE
13. DURSUN KAPLAN
14. RIDVAN ŞENYURT
15. TEVFİK FİKRET
İYİ PARTİ KONYA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ÜNAL KARAMAN
2. FAHRETTİN
3. SELİN TOZOĞLU
4. OSMAN FEDAİ
5.AHMET ÖZTÜRK
6. YAŞAR YAMAN
7. TOLUNAY ÖZÇELİK
8 ESRA TOTAN
9. NURİ ÜNALAN
10. ERHAN GÖKMEN
11. HASAN HÜSEYİN HADİMLİ
12. ADNAN AYYILDIZ
13. İSMAİL AFŞAR
14. İBRAHİM ÇALIŞKAN
15. SEMA VADİ
YEŞİL SOL PARTİ KONYA 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. MULLA ŞİMŞEK
2. EMİNE DUYMAZ
3. ESMA KÖKER
4. AHMET RECAİ ERSOY
5. FATMA YILDIZ
6. ROJVAN ULUDAĞ
7. SADİYE KELEŞ
8. ERKAN ŞENGÜL
9. MEHMET ALİ KARTAL
10. MEVLÜT TAŞDEMİRCİ
11. AZAT SARI
12. SİPAN CİZRELİ
13. KENAN MAÇOĞLU
14. KARDELEN KARAMAN
2023 seçimleri Konya seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Denizli cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.
Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Konya cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 74.2’ini alırken, Muharrem İnce Konya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 13.7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8.2’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,4’ünü aldı.
Konya milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Konya milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Konya oy oranı % 74,9 olurken, AK Parti 12, MHP 2 milletvekili çıkardı. Konya’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 21’ini aldı. Konya’da CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.
Konya’da hangi parti ne kadar oy aldı? Konya’da hangi parti kazandı?
AK Parti % 59,4
MHP % 15,5
CHP % 9,7
İYİ Parti % 9
HDP % 3,7
Konya yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
Konya yerel seçim sonuçları: AK Parti’nin Konya Büyükşehir Belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay oyların % 70,53’ünü alırken, İYİ Parti adayı Oğuz Şimşek ise oyların % 20,20’sini aldı.
Konya İl Genel Meclisi seçim sonuçları (2019)
AK Parti % 63,19
İYİ Parti % 13,49
CHP % 8,66
BBP % 5,30