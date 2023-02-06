Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1014 olduğunu açıkladı. Depremden etkilenen ve yıkılan binalara yönlendirilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altındakileri çıkarmaya çalışıyor. AFAD deprem bölgesi için bağış kampanyası başlattı. Konya’da depremde zarar gören ihtiyaç sahipleri için vatandaşlara yardım çağrısı yapıldı.