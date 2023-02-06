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Konya'da deprem için yardım toplama ve gönderme merkezleri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Adana, Malatya, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa illerinde de büyük hasara ve can kaybına yol açtı. Depremin ardından Türkiye genelinde yardım seferberliği başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem bölgesi için acil ihtiyaç listesi ile Konya'da yardım toplama merkezlerini paylaştı. İşte Konya'da deprem için yardım toplama merkezleri.

16:13 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Konya deprem yardım toplama ve gönderme yerleri

Konya deprem yardım toplama ve gönderme yerleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1014 olduğunu açıkladı. Depremden etkilenen ve yıkılan binalara yönlendirilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altındakileri çıkarmaya çalışıyor. AFAD deprem bölgesi için bağış kampanyası başlattı. Konya’da depremde zarar gören ihtiyaç sahipleri için vatandaşlara yardım çağrısı yapıldı.

Deprem bölgesine yapılacak yardımlar listesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem bölgesi için acil ihtiyaç listesi ile Konya'da yardım toplama merkezlerini paylaştı.

Altay ''AFAD ve İlçe Belediyelerimizle koordinasyon içinde süreci yöneteceğiz. Sadece yazılı ve kullanılmamış malzemeleri teslim edelim. Birlik Vakti.'' ifadelerini kullanarak ihtiyaç malzemeleri ile yardım toplama merkezlerini sıraladı.

Deprem bölgesi için acil ihtiyaç maddeleri

- Battaniye

- Kışlık kıyafet (Mont, kazak, çorap, ayakkabı, bot, bere, eldiven, atkı)

- Gıda kolisi, çocuk bezi, mama, kıyafet,

- Isıtıcı

- Sıvı-katı sabun, kağıt havlu

- Sırt çantası

* Tüm ürünler açılmamış, kullanılmamış ambalajlı olacak.

Konya deprem bölgesine yardım yerleri

  • - Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu (Konya Büyükşehir Stadı Yanı)
  • - Karatay Konya Spor ve Kongre Merkezi (Aslanlı Kışla Caddesi)
  • - Meram Lalebahçe Spor Tesisi (Harmancık Pazar Yeri Arkası)


#konya
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#konya deprem yardım yerleri
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Konya'da deprem için yardım toplama ve gönderme merkezleri
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