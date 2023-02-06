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Konya deprem yardım toplama ve gönderme yerleri
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1014 olduğunu açıkladı. Depremden etkilenen ve yıkılan binalara yönlendirilen arama kurtarma ekipleri, enkaz altındakileri çıkarmaya çalışıyor. AFAD deprem bölgesi için bağış kampanyası başlattı. Konya’da depremde zarar gören ihtiyaç sahipleri için vatandaşlara yardım çağrısı yapıldı.
Deprem bölgesine yapılacak yardımlar listesi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem bölgesi için acil ihtiyaç listesi ile Konya'da yardım toplama merkezlerini paylaştı.
Altay ''AFAD ve İlçe Belediyelerimizle koordinasyon içinde süreci yöneteceğiz. Sadece yazılı ve kullanılmamış malzemeleri teslim edelim. Birlik Vakti.'' ifadelerini kullanarak ihtiyaç malzemeleri ile yardım toplama merkezlerini sıraladı.
- Battaniye
- Kışlık kıyafet (Mont, kazak, çorap, ayakkabı, bot, bere, eldiven, atkı)
- Gıda kolisi, çocuk bezi, mama, kıyafet,
- Isıtıcı
- Sıvı-katı sabun, kağıt havlu
- Sırt çantası
* Tüm ürünler açılmamış, kullanılmamış ambalajlı olacak.