Konya Derbent seçim sonuçları 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanacak. Derbent’te Cumhurbaşkanı oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 28 Mayıs 2023 Derbent seçim sonuçları na dair detaylar.

Konya Derbent Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.





Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy verme saat kaçta başlıyor?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00’den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Televizyonlar seçim gecesi sonuçları saat kaçtan itibaren açıklayacak?

Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Konya Derbent ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Konya'nın ilçelerinden biri olan Derbent, Orta Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve tarım alanlarıyla ünlü olan Derbent ilçesi, aynı zamanda önemli bir turizm merkezidir.

Derbent ilçesi, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan önemli bir yerleşim yeri olarak bilinmektedir. İlçe, antik çağda Frigler, Persler ve Romalılar gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İslam devletlerinin egemenliği döneminde de önemli bir merkez olmuştur. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de aynı şekilde önemini korumuştur.

Derbent, Konya ilinin doğusunda yer alan bir ilçedir. İlçe sınırları içerisinde Akdağ, Işıklı Gölü, Çanakçı Gölü ve Düden Çayı gibi doğal güzellikler bulunmaktadır. Ayrıca ilçede yer alan tarım arazileri, özellikle buğday, arpa ve nohut gibi tahılların yetiştirilmesinde oldukça verimlidir. Mahalleleri:

Derbent ilçesi, 23 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Acısu Mahallesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, Akçaalan Mahallesi, Akköy Mahallesi, Alibey Mahallesi, Altınkent Mahallesi, Arslanlı Mahallesi, Ataşehir Mahallesi, Cedit Mahallesi, Çalışkanlar Mahallesi, Demir Mahallesi, Derbent Mahallesi, Fatih Mahallesi, Gökbel Mahallesi, Günyüzü Mahallesi, Kocapınar Mahallesi, Örencik Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Selçuklu Mahallesi, Şeyh Şamil Mahallesi, Türkmen Mahallesi, Yamaçlı Mahallesi ve Yeni Mahalle'dir.