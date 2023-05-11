Konya Derbent seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 açıklanacak. Derbent’te Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 14 Mayıs 2023 Derbent ittifak seçim sonuçları , partilerin oy oranları.

Konya Derbent Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy verme saat kaçta başlıyor?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00’den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Televizyonlar seçim gecesi sonuçları saat kaçtan itibaren açıklayacak?

Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

2023 seçimine katılan partiler ve ittifaklar hangileri?

2023 milletvekili genel seçimlere girecek bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında yer almayacak.

"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu. İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK'ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı. Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle, Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak. Millet İttifakınını Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçime katılma kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayıp cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemekte.

Zafer Partisi ile Adalet Partisi ise ATA İttifakı’nı oluşturdu. ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ise Sinan Oğan.

Konya Derbent ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Konya'nın ilçelerinden biri olan Derbent, Orta Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve tarım alanlarıyla ünlü olan Derbent ilçesi, aynı zamanda önemli bir turizm merkezidir.

Derbent ilçesi, tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan önemli bir yerleşim yeri olarak bilinmektedir. İlçe, antik çağda Frigler, Persler ve Romalılar gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İslam devletlerinin egemenliği döneminde de önemli bir merkez olmuştur. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de aynı şekilde önemini korumuştur.

Derbent, Konya ilinin doğusunda yer alan bir ilçedir. İlçe sınırları içerisinde Akdağ, Işıklı Gölü, Çanakçı Gölü ve Düden Çayı gibi doğal güzellikler bulunmaktadır. Ayrıca ilçede yer alan tarım arazileri, özellikle buğday, arpa ve nohut gibi tahılların yetiştirilmesinde oldukça verimlidir. Mahalleleri:

Derbent ilçesi, 23 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Acısu Mahallesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, Akçaalan Mahallesi, Akköy Mahallesi, Alibey Mahallesi, Altınkent Mahallesi, Arslanlı Mahallesi, Ataşehir Mahallesi, Cedit Mahallesi, Çalışkanlar Mahallesi, Demir Mahallesi, Derbent Mahallesi, Fatih Mahallesi, Gökbel Mahallesi, Günyüzü Mahallesi, Kocapınar Mahallesi, Örencik Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Selçuklu Mahallesi, Şeyh Şamil Mahallesi, Türkmen Mahallesi, Yamaçlı Mahallesi ve Yeni Mahalle'dir.

Derbent ilçesi, 2021 yılı verilerine göre 10.267 kişilik bir nüfusa sahiptir. İlçenin nüfusu, son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır.



