Konya Doğanhisar seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Turu nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidecek. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il genel seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Konya Doğanhisar seçim sonuçları 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ne kadar oy aldığına ve oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Konya Doğanhisar Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

2018 Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Konya cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 74.2’ini alırken, Muharrem İnce Konya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 13.7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8.2’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,3, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1,4’ünü aldı.

2018 Konya milletvekili genel seçim sonuçları

Konya milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Konya oy oranı % 74,9 olurken, AK Parti 12, MHP 2 milletvekili çıkardı. Konya’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 21’ini aldı. Konya’da CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

2018 Konya'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 59,4

MHP % 15,5

CHP % 9,7

İYİ Parti % 9

HDP % 3,7

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Seçim nedir?

Seçim, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması.

Seçim görevi nedir?

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

Seçim barajı yüzde kaç?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.

Konya Doğanhisar ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Konya ilinin bir ilçesi olan Doğanhisar, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir. İlçe, 6. yüzyılda Bizans İmparatorluğu döneminde kurulmuştur. Günümüzde, tarihi kalıntıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Doğanhisar ilçesi, Konya'nın güneydoğusunda yer almaktadır. Yüzölçümü 1.402 kilometrekare olan ilçenin toprakları, genellikle dağlık ve tepeliktir. İlçenin doğusunda Sultan Dağları, batısında ise Beyşehir Gölü bulunmaktadır. Doğal güzellikleriyle ünlü ilçede, Aksu ve Akçay dereleri gibi birçok dere ve akarsu bulunmaktadır.

Doğanhisar ilçesi, 37 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Adalar Mahallesi, Akçaşehir Mahallesi, Akören Mahallesi, Alacaağaç Mahallesi, Alibey Mahallesi, Armağanlı Mahallesi, Aşağıkarahüyük Mahallesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, Aşağıuşaklı Mahallesi, Aşkale Mahallesi, Ataç Mahallesi, Avşar Mahallesi, Bahçecik Mahallesi, Başlamış Mahallesi, Bayramlar Mahallesi, Beyler Mahallesi, Büyükçal Mahallesi, Çakalören Mahallesi, Çağlayık Mahallesi, Çatalhüyük Mahallesi, Çıkrıkçı Mahallesi, Çiftlik Mahallesi, Doğanhisar Merkez Mahallesi, Gölcük Mahallesi, Güzelören Mahallesi, Hacılar Mahallesi, İncirli Mahallesi, Kavak Mahallesi, Kızkapan Mahallesi, Kızılköy Mahallesi, Kozağaç Mahallesi, Kozyurt Mahallesi, Madenşehri Mahallesi, Mürşitler Mahallesi, Tekeli Mahallesi, Tokuşlu Mahallesi, Yarımca Mahallesi'dir.

Doğanhisar ilçesi nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 19.453'tür. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.



