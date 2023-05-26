Konya Emirgazi seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 açıklanacak. 2023 Konya Emirgazi seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. 28 Mayıs 2023 Emirgazi YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Konya Emirgazi Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Kullanılmamış oylar ne olur?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki eder mi?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Sandık kurulları kaç kişiden oluşuyor?

Seçimlerde oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 5’i siyasi parti temsilcisi olmak üzere 7 kişilik sandık kurulu görevli olacak. Seçim günü oy verme süresinin 17.00 itibariyle dolmasıyla sandık kurulu başkanı tarafından sandıklar açılacak ve oyların sayılmasına başlanacak.

YSK seçim sonuçlarının güvenliğini nasıl sağlıyor?

YSK, seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması, sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi için 2007'den bu yana kısa adı SEÇSİS olan Seçim Bilişim Sistemi'ni kullanıyor.

Konya Emirgazi ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Konya'nın ilçelerinden biri olan Emirgazi, tarihi ve kültürel dokusuyla oldukça zengin bir ilçedir.

Emirgazi, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde yer alan önemli bir yerleşim yeridir. İlçenin adının, bir dönem burada hüküm süren Emir Hacı Mustafa Efendi'den geldiği düşünülmektedir. Osmanlı döneminde bir kaza merkezi olarak önemli bir konumda olan Emirgazi, Cumhuriyet döneminde ise ilçe statüsü kazanmıştır.

Emirgazi ilçesi, Konya'nın kuzeyinde yer almaktadır. Konya-Mersin karayolu üzerinde bulunan ilçenin batısında Karaman ilçesi, kuzeybatısında Karapınar ilçesi, doğusunda Akşehir ilçesi ve güneyinde Ereğli ilçesi yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.361 km²'dir ve deniz seviyesinden 1.075 metre yüksekliktedir. Mahalleleri

Emirgazi ilçesi, toplamda 24 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Alaylar Mahallesi, Altınkuyu Mahallesi, Arpatepe Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Büyükkızılcık Mahallesi, Çiğdemli Mahallesi, Çitli Mahallesi, Damlapınar Mahallesi, Değirmenözü Mahallesi, Doğanbey Mahallesi, Eski Kışla Mahallesi, Güneyyurt Mahallesi, Hacıhaliloğlu Mahallesi, Harmanlık Mahallesi, İncesu Mahallesi, Kırık Mahallesi, Kızılcakaya Mahallesi, Menteşe Mahallesi, Mutluköy Mahallesi, Sarıbaş Mahallesi, Sarıtaş Mahallesi, Sazlıca Mahallesi, Tepelibucak Mahallesi ve Yaylacık Mahallesi'dir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 yılı verilerine göre Emirgazi ilçesi nüfusu 13.375'tir. İlçenin nüfusu son yıllarda sürekli azalmaktadır. İlçe nüfusunun büyük bir kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Ayrıca ilçede turizm de önemli bir gelir kaynağıdır. Emirgazi, tarihi ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekmektedir.



