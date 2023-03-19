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Konya iftar saatleri ve akşam ezanı vakitleri 2023

Konya 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Konya iftar vakti, Konya akşam ezanı, akşam namazı ve Konya namaz vakitleri haberimizde.

14:24 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Konya akşam ezanı saati ve iftar vakti kaçta?

Konya akşam ezanı saati ve iftar vakti kaçta?

Konya 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Konya iftar vakti, Konya akşam ezanı, akşam namazı ve Konya namaz vakitleri haberimizde.

Konya imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Konya imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan
nin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Konya iftar vakti

Konya akşam ezanı saati ve iftar vakti kaçta?

Konya iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Konya Ramazan imsakiyesi ve Konya iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Oruçlu kimse abdest alırken bilmeyerek boğazına su kaçırsa orucu bozulur mu?

Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir. Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz. Bir sahabiResûlullah'a (s.a.s.); “Ey Allah'ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sormuş. Resulullah (s.a.s.) da, “(Hayır bozulmadı) sana Allah yedirip içirdi.”(EbûDâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir. Şâfiî mezhebine göre orucu bozan bir işi; gerek hataen, gerek unutarak yapmakla oruç bozulmaz.

Konya Ramazan imsakiyesi 2023


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#Konya akşam ezanı saati
39 dakika önce
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