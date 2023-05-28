28 Mayıs İç Anadolu Bölgesi Konya Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu , anbean haberimizde. Konya'da seçime katılan toplam seçmen sayısı, açılan sandık sonuçları, toplam geçerli ve geçersiz oy oranları, ilçelere göre oy oranları anlık, canlı Türkiye haritasında güncellenecektir.

2023 Konya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Türkiye 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erecek. YSK verilerine göre açılan Konya sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek. Takip etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

2023 Konya ilçe sonuçları ve oy oranları CANLI

Konya ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Konya ilimiz, Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip olan ilidir. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Konya, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir ilimizdir.

Tarihçe

Konya, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alması sebebiyle antik çağlardan beri önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Şehir, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olarak da tarihe geçmiştir. Selçuklu Devleti'nin büyük hükümdarlarından biri olan Sultan Alparslan, Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazandıktan sonra Konya'yı da ele geçirmiş ve şehir Selçuklu Devleti'nin başkenti olmuştur. Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına giren Konya, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ilidir.

Coğrafya

Konya ilinin yüzölçümü 38,873 km²'dir ve Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip ilidir. İl, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır ve toprakları genellikle platolarla kaplıdır. İlçelerinin büyük bir bölümü yüksek rakımlı platolarda yer alır. Konya, Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biridir ve hububat üretimi ile ünlüdür. İl, ayrıca büyük bir maden potansiyeline sahip olup, önemli miktarda bor, mermer, tuz ve kömür rezervleri bulunmaktadır.

İlçeler

Konya ilinin 31 ilçesi vardır. Bu ilçeler şu şekildedir: Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak.

Nüfus

Konya ilinin 2021 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 2.284.049'dur. İlin nüfus yoğunluğu ise km² başına 59 kişi düşmektedir.

2018 İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 50’sini alırken, Muharrem İnce İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 36.9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyları yüzde 7,2’sini Meral Akşener oyların yüze 4,8, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı oy oranı % 51 olurken, AK Parti 51, MHP 8 milletvekili çıkardı. İstanbul seçim sonucu Millet İttifakı ise oyların yüzde 35,9’unu aldı ve CHP 27, HDP 12, İYİ Parti 8 milletvekili çıkardı.

2018 İstanbul'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 42,7

CHP % 26,4

HDP % 12,7

MHP % 8,3

İY Parti % 8

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.











