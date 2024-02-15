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Şeker pancarı paraları ne zaman ödenecek?

Konya Şeker’den yapılan açıklamada, 2023-2024 kampanya döneminde pancar üreticisi ortaklarına 5 milyar 918 milyon liralık nakdi ödemesinin bugün hesaplara yatırılmaya başlanacağı belirtildi. İşte detaylar.

09:56 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Şeker pançarı parası yattı mı?
Şeker pançarı parası yattı mı?

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 'Olumsuz şeker fiyatlarına ve iklim değişikliğine rağmen Konya Şeker hiç sıkışmadan kendi öz varlığıyla pancar bedelini rahatça ödedi.' ifadelerini kullandı.

Konya Şeker'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erkoyuncu, 2023-2024 kampanya döneminde pancar üreticisi ortaklarına 5 milyar 918 milyon liralık nakdi ödemesinin yarın hesaplara yatırılmaya başlanacağını belirtti.

2023-2024 dönemi Konya Şeker pancar parası yattı mı?

2023-2024 kampanya döneminde 3 milyon 808 bin 539 ton pancar alımı ile Konya Şeker’in rekor kırdığını aktaran Erkoyuncu, çiftçiyi her konuda desteklediklerini bildirdi. Erkoyuncu, şu ana kadar ödenen ayni ve nakdi avansın 2 milyar 272 milyon 642 bin lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Başkan Erkoyucu, Konya Şeker olarak C ve D şekerine Türk Şeker ve diğer fabrikalara göre yüksek bedel ödediklerini ifade etti.

Bu rakamı Türk Şeker'de 1050 lira iken 1500 lira olarak belirlediklerine dikkati çeken Erkoyuncu, 'Çiftçiyi bu konuda koruduk kolladık. Bir çiftçi kuruluşu olması hasebiyle bunu popülist politika olması adına yapmadık. Bu çiftçinin hakkıydı ve onu verdik, biz çiftçimizin avansını, gübresini, mazot desteğini ve pancar bedelini gününde ödemeye çalışıyoruz.' yorumunu yaptı.



#Konya Şeker
#pancar parası
#PANKOBİRLİK
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