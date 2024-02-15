Ziraat Bankası, esnaf ve akaryakıt istasyonlarına özel destek paketi açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası'nın daha önce akaryakıt sektörüne özel hayata geçirdiği üye işyeri destek paketinden esnaf da yararlanabilecek.

Akaryakıt istasyonlarına özel desteği devam eden Ziraat Bankası, kampanyaya özel belirlediği üye işyeri fiyatlamalarıyla esnafa da maliyet avantajı sağlayacak. Banka bu sayede hem işletmelerin hem de son tüketicinin desteklenmesini hedefliyor.

Ziraat Bankası esnaf kampanyası nedir?

Kampanya kapsamında esnaf, müşterilerinin kredi kartı ve banka kartı ile yapacakları alışverişlerde, kendilerine özel belirlenmiş fiyat ve ücretleri, tercihlerine göre komisyonlu ve blokeli olarak belirlenen seçeneklerle kullanabilecek.

Uygulama kapsamında, tüm kart tipleri için kullanılabilecek yüzde 2,39 komisyon oranından veya komisyonsuz blokeli avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanılabilecek, ayrıca aylık üye işyeri ücretleri yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.

Halkbank'tan esnaf ve akaryakıt istasyonlarına kampanya

Halkbank, esnaf ve akaryakıt istasyonlarına özel yeni POS kampanyasını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, daha önce akaryakıt sektörüne özel belirlediği üye işyeri destek paketine esnafı da dahil etti. Üye işyerlerinin maliyetlerinin azaltılmasına katkı için yapılan kampanyada işletmeler, tüm kart tipleri için kullanılabilecek yüzde 2,39 komisyon oranından veya komisyonsuz blokeli avantajlı fiyatlama koşullarından faydalanabilecek. Kampanyayla işletmelere, aylık üye işyeri ücretleri de yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.

Esnaf, işletmeleri güçlendirmeyi amaçlayan kampanya kapsamında, kendilerine özel belirlenmiş fiyat ve ücretleri tercihlerine göre kampanyalı ve blokeli olarak belirlenen seçeneklerle kullanabilecek. Kampanyaya katılmak için Halkbank şubelerine başvurmak yeterli olacak.







