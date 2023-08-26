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Konyaspor, Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı (ÖZET)

Trendyol Süper Lig 3. hafta açılış maçında Konyaspor evinde Gaziantep FK’yı konuk etti. Maç Konyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 68’ Guilherme ve 90’ Robert Muric’den geldi. Konyaspor bu sonuçla birlikte ligde 2. galibiyetini alarak 5 puanla 2. sıraya yerleşti. Gaziantep FK ise henüz puanla tanışamadı. Konyaspor - Gaziantep FK maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:53 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Konyaspor 2-0 Gaziantep FK Maç Özeti

Konyaspor 2-0 Gaziantep FK Maç Özeti

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 3. haftasında evinde Gaziantep FK’yı ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren goller Guilherme ve Robert Muric’den geldi. Konyaspor - Gaziantep FK maç özeti haberimizde.

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

Konyaspor - Gaziantep FK maç özetini izlemek için

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ SKORU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 3. HAFTA FİKSTÜRÜ




#Konyaspor
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
43 dakika önce
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