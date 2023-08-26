Konyaspor 2-0 Gaziantep FK Maç Özeti
Konyaspor, Trendyol Süper Lig 3. haftasında evinde Gaziantep FK’yı ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Galibiyeti getiren goller Guilherme ve Robert Muric’den geldi. Konyaspor - Gaziantep FK maç özeti haberimizde.
KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ
KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ
KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ SKORU
KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ SKORU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 3. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 3. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Konyaspor
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
43 dakika önce