Trendyol Süper Lig 2. haftası açılış maçında Antalyaspor evinde Konyaspor’u konuk etti. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 60’ Sokol Cikalleshi (pen.) ve 87’ Güray Vural’dan geldi. Antalyaspor ligde ilk puanını alırken Konyaspor 2. haftada ikinci beraberliğini aldı. Antalyaspor - Konyaspor maç özetini izlemek, Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak ve 2. hafta fikstürü için haberimize göz atabilirsiniz.