Köpek ısırdığında ilk 24 saatte müdahale hayati öneme sahip

Dünyada en çok beslenen evcil hayvanlar arasında köpekler yer alıyor. Ayrıca sokaklarda bulunan hayvan türleri arasında da görmeye alışık olduğumuz tür köpeklerdir. Son zamanlarda köpek saldırılarından ötürü yaralanmalarının artması sonucunda köpek ısırığından sonra ne yapılması gerektiğini bilmek, köpek ısırmasının ardından yapılacak ilk müdahale hayati önem taşıyor.

KÖPEK ISIRDIKTAN HEMEN SONRA NE YAPILMALI?

Acil tıp doktoru Stephen Sayles, köpeğinizi oyun yollu ya da ciddi olarak sizi ısırdığında oluşan açık yaraların tehliklerine dikkat çekiyor.

Yara enfekte olursa, genellikle şiddetlidir.

Bu ısırıklarla ilgili 1 numaralı endişe enfeksiyondur.

Hastaneye yatmanız gerekebilir ve intravenöz antibiyotik gerekebilir.

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İster az ister çok bir köpek tarafından ısırılırsanız ve derinizde açık yara oluşursa her zaman bir birinci adım olarak ilk 8 saat içinde mutlaka sağlık kuruluşuna görünmelisiniz.

EN KISA SÜREDE SAĞLIK KURULUŞUNA GİDİLMELİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Kuduz virüsü vücuda girmiş olsa bile erken önlemlerle bu öldürücü hastalığı önleyebiliyoruz. Isırık fark edildiği an yara temizliğinin yapılması, mümkün olan en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor." uyarısında bulundu.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, bu hastalığa karşı alınabilecek önlemler hakkındaki bilgileri paylaştı:

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"Kuduz hastalığı, ısırılmadan hemen sonra başlamıyor, kuluçka dediğimiz bir süre var. Virüs önce ısırılma yerindeki kas dokusunun içinden sinir uçlarına giriyor ve oradan günde 1-2 santim kadar ilerleyerek beyne, omuriliğe ulaşıyor. Beyine ulaşmasıyla birlikte tekrar vücuttaki tüm sinirlere iletiliyor ve dokuları, organları etkiliyor, felç durumu gelişebiliyor. Bu nedenle hastalık sinirler içinde yayılmadan, virüs orada çoğalmaya başlamadan sürecini durdurabilirsek hastalığı önleyebiliyoruz."

YARA TEMİZLENİP SAĞLIK KURULUŞNA BAŞVURULMALI

Prof. Dr. Cengiz, köpekler tarafından ısırılma, nadiren kedi tarafından tırmalanma veya kuduz bir hayvanın salyasının bir insanın göz, ağız bölgesine, derisinde yara veya çizik olan bir bölgesine temas etmesi gibi risklerde, ailelerin izlemeleri gereken adımları şu sözlerle anlattı:

"Böyle bir durumda yara yerinin çok iyi temizlenmesi lazım. Özellikle basınçlı, tazyikli su ve sabunla yara bölgesinin temizlenmesi gerekiyor. Ardından evde bulunan alkol içeren antiseptikle o bölge tekrar temizlenmeli ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Tüm bunlar ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi. Hastalık vücuda girdikten genelde 1-3 ay sonra gelişiyor ama birkaç gün içinde semptom gösterenler olabildiği gibi 19 yıl sonra gelişen hastalığı da görebiliyoruz. Bu nedenle kuduz riskinin önlenmesi için ısırık fark edildiği an yara temizliğinin yapılması ve mümkün olan en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor."

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KÖPEK ISIRIĞI NASIL TEMİZLENİR?

Yarayı yıkayın . Yumuşak sabun kullanın ve üzerine beş ila 10 dakika boyunca ılık musluk suyu akıtın.

Temiz bir bezle kanamayı yavaşlatın .

Varsa, tezgah üstü antibiyotik krem uygulayın .

Yarayı steril bir bandajla sarın .

Yarayı bandajlı tutun ve doktorunuza görünün .

Doktorunuz yarayı inceledikten sonra bandajı günde birkaç kez değiştirin .

Kızarıklık, şişme, artan ağrı ve ateş gibi enfeksiyon belirtilerine dikkat edin .

Sıklıkla yapılan bir hata olarak, köpek sahipleri oynarken ortaya çıkan sıyrık ve ısırıkları fazla dikkate almaz ancak bu ısırıklar bakterilerle doludur ve ilk iş olarak yapmanız gereken şey, yaralanan bölgeleri mümkünse beyaz sabun ya da alkolle temizlenmesidir.

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Herhangi bir ısırıktan sonra, son tetanoz aşınızın ne zaman olduğunu ve güncel olduğunuzu bildiğinizden emin olmalısınız.