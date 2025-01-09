2025 yılı köprü ve otoyol ücret tarifeleriyle ilgili merak edilenler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarıyla daha net bir hale geldi. Bakan Uraloğlu, şu anda bir hesap modeli üzerinde çalışıldığını ve bu modelin nihai hale getirilmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor?

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol zammına ilişkin şunları söyledi: "Bir hesap modelimiz var, hafif ve ağır bakım giderleri var, bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız."

Güncel otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar?

Güncel otoyol ve köprü geçiş ücretleri ise şöyle:

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti otomobil için 33 TL, - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti otomobil için 33 TL, - Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti otomobil için 70 TL, - Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti otomobil için 555 TL.



