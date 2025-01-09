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Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor? Bakan Uraloğlu: Bir hesap modelimiz var diyerek duyurdu

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor? Bakan Uraloğlu: Bir hesap modelimiz var diyerek duyurdu

13:319/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar, zam mı gelecek?
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar, zam mı gelecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 2025 yılı için köprü ve otoyol ücretlerine uygulanacak zamla ilgili açıklama yaptı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Bir hesap modelimiz var, hafif ve ağır bakım giderleri var, bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız." dedi. Peki Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar? İşte detaylar.

2025 yılı köprü ve otoyol ücret tarifeleriyle ilgili merak edilenler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarıyla daha net bir hale geldi. Bakan Uraloğlu, şu anda bir hesap modeli üzerinde çalışıldığını ve bu modelin nihai hale getirilmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor?

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol zammına ilişkin şunları söyledi: "Bir hesap modelimiz var, hafif ve ağır bakım giderleri var, bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız."

Güncel otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar?

Güncel otoyol ve köprü geçiş ücretleri ise şöyle:

  1. - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti otomobil için 33 TL,
  2. - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti otomobil için 33 TL,
  3. - Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti otomobil için 70 TL,
  4. - Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti otomobil için 555 TL.

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