|
Reklam
Reklam
Özgün

“Köprücük kemiği kırıkları akciğer delinmesine sebep olabilir” 

30 yaş altı genç ve aktif spor yapan erkeklerde daha sık görülen köprücük kemiği kırıklarına karşı uyaran Op. Dr. Merdan Artuç, “Köprücük kemiğinin üzerine düşülmesi sonucu bir kırılma sesi duyulabilir. Ardından ağrı, şişlik ve şekil bozukluğu görülebilir. Beraberinde aynı taraf kürek kemiği kırıkları, kaburga kırıkları ve damar sinir yaralanmaları olabilmekle birlikte akciğer delinmesi gibi durumlar da olabilir” dedi. 

09:55 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Ortopedi

Ortopedi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Op. Dr. Merdan Artuç, köprücük kemiği kırıklarının aktif olarak erkeklerde daha sık görüldüğünü belirterek, “Köprücük kemiğinin üzerine düşülmesi sonucu bir kırılma sesi duyulabilir. Ardından ağrı, şişlik ve şekil bozukluğu görülebilir. Beraberinde aynı taraf kürek kemiği kırıkları, kaburga kırıkları ve damar sinir yaralanmaları olabilmekle birlikte akciğer delinmesi gibi durumlarda olabilir” diye konuştu. 

30 YAŞ ALTI SPOR YAPAN ERKEKLER RİSK ALTINDA 

Op. Dr. Merdan Artuç, köprücük kemiği kırığının her sene binde 1’lik oranda görüldüğüne değinerek, şu şekilde devam etti:  

“Köprücük kemiği kırıklarında erişkinler yüzde 2.6 ila 4’ünü oluşturur. 30 yaş altı genç ve aktif spor yapan erkeklerde daha sık görülür. Köprücük kemiğinin en sık orta 1/3’ünde görülür. Çünkü bu bölge köprücük kemiğinin en ince ve kas ligamanlarının tarafından korunamayan zayıf bölgesidir. Genel olarak muayene sonrası çekilen direkt grafi ile konulur, gerekli durumlarda da BT çekilebilir. Muayene sonrası hastaya rahatsızlığının seviyesine göre ameliyatsız veya cerrahi tedavi gerçekleştireceğimizi anlatıyoruz. Eğer kırıkta ciddi ayrışma, kısalık ve ek patoloji yok ise sekiz bandaj ya da velpo bandajlar kullanılarak konservatif tedavi edebiliriz.”   

CERRAHİDEN 3 AY SONRA SPORA DÖNÜLEBİLİR 

İleri yaş ve sigara kullanımının köprücük kemiğinin geç kaynamasına sebep olduğuna dikkati çeken Op. Dr. Merdan Artuç, uyarılarını şöyle sürdürdü:  

“Cerrahi tedavide, açık kırıklar yani cildi delecek kadar ciddi yer değiştirmiş kemikler, damar sinir yaralanması olması ve yüzen omuz gibi durumlarda, bunun dışında 2 cm’den daha fazla kısalık olduğunda hastalara cerrahi tedavi uygulayabiliriz. Ameliyat dışı yöntemler ile tedavi ettiğimiz hastalarda 2’nci haftada pasif hareket, 6’ncı haftada güçlendirme yapılır. 4 ila 6’ncı aydan sonra kendilerini zorlamayacak şekilde spora geri dönebileceklerini söylüyoruz. Ameliyat riskleri ve implanta bağlı komplikasyonlardan saklanmış oluyoruz ama yüzde 15’e varan kaynamama, yüzde 20’ye varan yanlış kaynama ve kozmetik sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Sporla ilgilenen hastalara 3’üncü ayda spora dönebileceklerini belirtiyoruz. Cerrahi tedavide düşükte olsa enfeksiyon, kaynamama, damar ve sinir yaralanması gibi riskleri mevcuttur.



#köprücük kemiği
#sağlık
#ortopedi
#spor
23 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.