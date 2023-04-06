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Sağlık Bakanlığı en güncel rakamları paylaştı: Son 5 ayda koronadan vefat edenlerin sayısı 844 oldu

Sağlık Bakanlığı güncel COVID-19 rakamlarını açıkladı. Son 5 ayda 252 bin 945 yeni vaka kaydedilirken 844 kişi hayatını kaybetti. Verilere bakıldığında Aralık ayında hem vaka sayısında hem de ölüm sayısında yükseliş gözlemlendi. İşte son 5 ayın COVID-19 rakamları:

13:52 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı güncel COVID-19 rakamlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı güncel COVID-19 rakamlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle ilgili son rakamları açıkladı. COVID-19 bilgilendirme platformundan alınan bilgilere göre vaka sayısı 17 milyon 232 bin 66'ya ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 102 bin 174 olarak kayıtlara geçti.

Koronadan kaç kişi öldü?

Son 5 aylık sürece bakıldığında ise vaka sayısı 252 bin 945 oldu. Bu dönemde 844 kişi hayatını kaybetti.

Son 5 aydaki verilere bakıldığında Aralık ayında hem vaka sayısında hem de ölüm sayısında yükseliş gözlemlendi. Aralıkta 88 bin 705 yeni vaka kaydedilirken 252 kişi hayatını kaybetti.

İşte son 5 ayın COVID-19 rakamları:

  • Kasım 2022'de vaka sayısı 73 bin 574, vefat sayısı 181,
  • Aralık 2022'de vaka sayısı 88 bin 705, vefat sayısı 252,
  • Ocak 2023'te vaka sayısı 43 bin 801, vefat sayısı 231,
  • Şubat 2023'te vaka sayısı 15 bin 811, vefat sayısı 95,
  • Mart 2023'te vaka sayısı 31 bin 54 vefat sayısı 85.



#Koronavirüs salgını
#Koronavirüs
#Sağlık Bakanlığı
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