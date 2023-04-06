Sağlık Bakanlığı güncel COVID-19 rakamlarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı koronavirüsle ilgili son rakamları açıkladı. COVID-19 bilgilendirme platformundan alınan bilgilere göre vaka sayısı 17 milyon 232 bin 66'ya ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 102 bin 174 olarak kayıtlara geçti.
Koronadan kaç kişi öldü?
Son 5 aylık sürece bakıldığında ise vaka sayısı 252 bin 945 oldu. Bu dönemde 844 kişi hayatını kaybetti.
Son 5 aydaki verilere bakıldığında Aralık ayında hem vaka sayısında hem de ölüm sayısında yükseliş gözlemlendi. Aralıkta 88 bin 705 yeni vaka kaydedilirken 252 kişi hayatını kaybetti.
İşte son 5 ayın COVID-19 rakamları:
- Kasım 2022'de vaka sayısı 73 bin 574, vefat sayısı 181,
- Aralık 2022'de vaka sayısı 88 bin 705, vefat sayısı 252,
- Ocak 2023'te vaka sayısı 43 bin 801, vefat sayısı 231,
- Şubat 2023'te vaka sayısı 15 bin 811, vefat sayısı 95,
- Mart 2023'te vaka sayısı 31 bin 54 vefat sayısı 85.