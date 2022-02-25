Özgün Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Pandeminin biteceği tarih
ÖZGÜN HABERLER

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Pandeminin biteceği tarih!

2019 yılının sonundan bu yana devam eden koronavirüs pandemisinin ne zaman sonlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca insanın hastalanmasına ve ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile birlikte hayatımızda bir çok şey değişim gösterdi. ABD'li ilaç üreticisi Moderna, pandeminin ne zaman biteceğini açıkladı. Peki, koronavirüs salgınıne zaman bitecek?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Pandeminin biteceği tarih!
salgın

Koronavirüs salgını tüm dünyayı yordu. Herkesin beklentisi artık hastalığın sona ermesi. Peki bahar aylarıyla birlikte virüsün gücü azalacak mı? Salgın ne zaman bitecek?

KORONAVİRÜS PANDEMİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Moderna, pandeminin bu yıl sona ermesini beklediğini ancak insanların Covid-19 enfeksiyonlarından korumak için sonbaharda mevsimsel bir destekleyici aşıya ihtiyaç duyacağını tahmin ettiğini söyledi.

ABD’li ilaç üreticisi perşembe günü yaptığı açıklamada, mevcut Spikevax Covid-19 aşısını ve corona virüsü varyantlarına karşı mevcut aşısından daha dayanıklı koruma sağlayacağına inandığı Omicron’a özel bir güçlendiriciyle birleşen yeni bir bivalan güçlendirici geliştirdiğini söyledi.

Moderna CEO’su Stéphane Bancel Financial Times’a verdiği demeçte, tek ürünlü bir şirket olmadığına dair açıklamalar yaparken yatırımcıların, Covid-19’un endemik bir hale gelmesiyle aşı satışlarıyla ilgili endişelerine değindi.

GÜÇLENDİRİCİ AŞILAR DEVAM EDECEK

Ayrıca; Moderna’nın pazara yeni ilaçlar getirebileceğini kanıtladığını ve pandeminin yarattığı acil kriz gelişmiş dünyada hafiflese bile şirketin Covid-19 güçlendirici aşıları için üretime devam edeceğini tahmin ettiğini söyledi. Bancel, Financial Times’a verdiği bir röportajda, Covid-19 güçlendirici aşılarının muhtemelen 50 yaşın üzerindeki insanlar ve sağlık sorunları olan savunmasız insanlar için yıllık bir olay haline geleceğini söyledi.

Bancel, Omicron varyantının neden olduğu enfeksiyonlardaki artış ve artan aşı alımı nedeniyle Covid-19’un 2022’de endemik hale gelme olasılığının yüzde 80 olduğunu söyledi. Bancel, Moderna’nın, virüsün endemik aşamasına hazırlık olarak ABD’deki özel sektör şirketleriyle görüşmeye başladığını da belirtti.

Bancel, Novavax ve GSK-Sanofi tarafından geliştirilen ve daha geleneksel protein bazlı teknolojiye dayanan aşıların henüz ABD makamları tarafından yetkilendirilmediğini ve Moderna ve Pfizer tarafından yapılan mRNA aşılarının yerini almayacağına da dikkat çekti.

Türkiye'nin 23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Risk gruplarına odaklanmalıyız' çağrısı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Risk gruplarına odaklanmalıyız' çağrısı
Kievden kaçış

Kiev'den kaçış

​Halk tren garına akın etti.
Aslana zorlu rakip

Aslan'a zorlu rakip

​Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde dünya deviyle eşleşti.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

​Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı.

Zelenskiy'nin çağrısına Putin'den yanıt geldi.

Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı Ukrayna-Rusya krizine ilişkin önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.