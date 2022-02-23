Koronavirüs Türkiyenin 23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan Risk gruplarına odaklanmalıyız çağrısı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Risk gruplarına odaklanmalıyız' çağrısı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 23 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının toplumun tamamını aynı anda tehdit eden hastalık olmaktan çıktığını ve daha çok belli risk gruplarını etkilediğini belitti. İşte 23 Şubat vaka ve vefat sayıları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan Risk gruplarına odaklanmalıyız çağrısı
Arşiv

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 268 kişinin hayatını kaybettiğini, 86 bin 600 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Bakan Koca: Risk gruplarına odaklanmalıyız

  • Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 65 yaş üstü uyarısı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 65 yaş üstü uyarısı

Evleri harabeye döndü

Evleri harabeye döndü

​Ukraynalılar korku içinde.
Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi

Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi

​Kısıtlamalar yeniden değerlendirilecekti.
Engin Altay: CHPlilerin gönlündeki cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

​Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'yı durdurmalıyız.

​Büyükelçilik Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Erdoğan'dan Putin'e: Minsk Anlaşması çerçevesinde sonuca varılmalı.

​Ermenistan'la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

​Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan.

Ölüm anında insan beyninde neler oluyor?

Aylık tüp ihtiyacını karşılıyor

Aylık tüp ihtiyacını karşılıyor

​Sosyal medyadan gördüğü yöntemle yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.