Türkiye'nin 23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Risk gruplarına odaklanmalıyız' çağrısı

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
- Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 268 kişinin hayatını kaybettiğini, 86 bin 600 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Bakan Koca: Risk gruplarına odaklanmalıyız
- Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı." dedi.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu