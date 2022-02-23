Türkiye'nin 23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Risk gruplarına odaklanmalıyız' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktoru Topaloğlu son durumu paylaştı: Yaptığımız PCR testleri negatif çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları negatif çıktı. Erdoğan'ın doktoru Serkan Topaloğlu, iki gündür yaptıkları PCR testinin negatif çıktığını belirterek, 'Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum.' dedi.