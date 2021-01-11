Türkiye'nin 11 Ocak koronavirüs verileri açıklandı: Tedbir en büyük silahımız

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Paylaşılan veriler vaka sayısındaki olumlu düşüşün devam ettiğini gösteriyor.

11 Ocak'ta kaç kişi öldü?

Buna göre, son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanlığı 10 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Test sayısı kaç oldu?

Son 24 saatte 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi. Test sayısı 26 milyon 376 bin 784'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476, vefat sayısı 22 bin 981, ağır hasta sayısı 2 bin 783 oldu.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Tedbir en büyük silahımız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

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"Bugün tespit edilen 1003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız."

Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 11, 2021

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Kanser hastalarına korona aşısı yapılacak mı?

Kanser hastalarına korona aşısı yapılacak mı? VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Yasemin Kemal, kanser hastalarının aşılardan fayda gördüğünün kanıtlandığını söyledi. Kemal, “Eskiden bazı kanser hastalarının bağışıklık yanıtı oluşturamayacağına inanılıyordu. Ama gerek grip (influenza) aşısı gerekse zatürre (pnömokok) aşısı kanser hastalarında uzun yıllardır etkili olarak kullanılan aşılar oldu” diye konuştu.

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Aşı türü önemli

Doç. Dr. Yasemin Kemal, aşı türünün önemli olduğunu ifade ederek, “İnsanlarda klinik çalışmaları devam eden 61 Kovid-19 aşı çalışması bulunmakta ve 17’sinde test son aşamalara gelmiş durumdadır. Zayıflatılmış canlı virüs aşıları, özellikle hızla ilerleyen hastalığı olanlarda veya kemoterapi görenlerde enfeksiyona neden olabileceği için kanser hastaları için önerilmemektedir. Hem Pfizer-BioNTech hem de Moderna Kovid-19 aşıları mRNA tipindedir. Aslında genetik veya mRNA aşılarında kullanılan teknoloji, başlangıçta kanserle savaşmak için geliştirildi ve çalışmalar, hastaların bu tür aşı ile kanserle ilişkili proteinlere karşı bağışıklık tepkileri oluşturabileceğini gösterdi. Fakat sonradan bu teknoloji Kovid-19 aşı geliştirilmesinde kullanıldı. Ancak henüz bu aşıların kanser hastalarındaki etkisi, dozlaması ve güvenirliğini bilinmiyor çünkü ne Pfizer-BioNTech ne de Moderna’nın erken verileri kanser hastalarını ele almıyor” şeklinde konuştu.

Öncelikli aşılanması gereken grup mu?

Doç. Dr. Yasemin Kemal, şu bilgileri verdi: “Ülkemizde büyük oranda kullanılması beklenen Çin aşısı ise inaktif (ölü) aşıdır. Bu aşının da henüz faz-3 sonuçları yayınlanmadı ve ne kadar etkili olduğu konusunda bilgi sınırlı. Fakat diğer inaktif aşılarda olduğu gibi etkili ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. Etkisi kanıtlanıp kullanılmaya başlandığında biz de uygun hastalarımıza bu aşıyı önereceğiz. Bazı kanser hastalarının Kovid-19 enfeksiyonunda risk altında olduğunu gösteren birçok çalışma mevcut. Özellikle de akciğer kanseri hastalarında bu riski daha fazla. Bu sebeple Kovid-19 aşısı için öncelikli hastalar yaş ve yandaş hastalıklar da göz önüne alınarak belirlenmelidir.”