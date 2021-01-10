Sağlık Bakanlığı 10 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

10 Ocak'ta kaç kişi öldü?

Buna göre, son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon 196 bin 481'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256, vefat sayısı 22 bin 807, ağır hasta sayısı 2 bin 811 oldu.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayıları düşmeye devam ediyor

"Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim."

Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O REKLAM January 10, 2021

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 90 milyon 177 bini geçti Gündem

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 90 milyon 177 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 1 milyon 936 bin 632 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 90 milyon 177 bin 626'ya çıkarken, virüs saptanan 64 milyon 575 bin 317 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 22 milyon 699 bin 938 kişide Kovid-19 tespit edildi, 381 bin 480 kişi ise öldü.

OYNAT 00:59 Almanya'da vahim koronavirüs tablosu: Krematoryumlar cesetlerle doldu Almanya'da Meissen kentinde yer alan krematoryumdaki yoğunluk, koronavirüsün ağır bilançosunu gözler önüne serdi. Krematoryumdaki çalışanlar, 'Her ay 750'nin üzerinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cesetleri geliyor. Tam kapasite çalışıyoruz. Endişeliyiz' dedi. BiP'te paylaş

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ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

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"Hindistan (10 milyon 452 bin 403), Brezilya (8 milyon 75 bin 998), Rusya (3 milyon 401 bin 954), İngiltere (3 milyon 17 bin 409), Fransa (2 milyon 777 bin 312), Türkiye (2 milyon 317 bin 118), İtalya (2 milyon 257 bin 866), İspanya (2 milyon 50 bin 360), Almanya (1 milyon 914 bin 335), Kolombiya (1 milyon 771 bin 363), Arjantin (1 milyon 714 bin 409), Meksika (1 milyon 524 bin 36), Polonya (1 milyon 385 bin 522), İran (1 milyon 286 bin 406), Güney Afrika (1 milyon 214 bin 176), Ukrayna (1 milyon 115 bin 26) ve Peru (1 milyon 32 bin 275)."

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ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (202 bin 657), Hindistan (151 bin 63), Meksika (133 bin 204), İngiltere (80 bin 868), İtalya (78 bin 394), Fransa (67 bin 599), Rusya (61 bin 837), İran (56 bin 171), İspanya (51 bin 874), Kolombiya (45 bin 784), Arjantin (44 bin 417), Almanya (41 bin 61), Peru (38 bin 213), Güney Afrika (32 bin 824), Polonya (31 bin 189), Endonezya (24 bin 129), Türkiye (22 bin 631), Belçika (20 bin 38), Ukrayna (19 bin 767), Şili (17 bin 37), Kanada (16 bin 833), Romanya (16 bin 654), Ekvador (14 bin 177), Çekya (13 bin 115), Irak (12 bin 881), Hollanda (12 bin 307), Macaristan (10 bin 648) ve Pakistan (10 bin 644)."