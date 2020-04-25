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Koronavirüs ABDde koronavirüs nedeniyle bin 993 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA

ABD'de koronavirüste son durum: ABD'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı

ABD'de koronavirüs nedeniyle bin 993 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 993 artarak 51 bin 956'ya yükseldi. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı da 36 bin 192 artışla 905 bin 364'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1993 artarak 51 bin 956'ya yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 36 bin 192 artışla 905 bin 364'e yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise bin 993 artarak 51 bin 956'ya ulaştı.

ABD'yi 219 bin 764 vakayla İspanya, 192 bin 994 vakayla İtalya ve 159 bin 952 vakayla Fransa takip ediyor.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler vinç yardımıyla gömülüyor
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ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler vinç yardımıyla gömülüyor
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin barajını geçti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin bir kısmı New York kentindeki Staten Adası'nda bulunan Mount Richmond mezarlığında defnedildi. Cenazelerin mezarlığa vinç yardımıyla yerleştirildiği görülürken, yakınlarının ise defin işlemini uzaktan seyretmesi dikkat çekti.


Salgının merkezi New York

ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

New York'taki vaka sayısı 278 bin 445 olarak kaydedilirken ölü sayısı ise 21 bin 264 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 940 bin 376 kişiye Kovid-19 testi yapılırken iyileşen hasta sayısı ise 100 bine ulaştı.

Ülke genelindeki hastanelerde 124 bin 414 kişinin Kovid-19 tedavisi ise sürüyor.

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