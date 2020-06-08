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Almanya Dışişleri Bakanı Maas’tan seyahat uyarısı: İkinci dalgaya yakalanırsanız tahliye etmeyiz

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, tatilde koronavirüse yakalananlar için tahliye operasyonu yapılmayacağı konusunda Alman vatandaşlarına uyarıda bulundu. Mass "Tatilde koronavirüse yakalanırsanız, seyahatinizi tek başına organize etmeniz gerekir. Almanya’ya yeniden bir tahliye operasyonu yapılmayacaktır. Herkes tatilini ona göre planlamalıdır” dedi.

Haber Merkezi İHA
Almanya, ikinci dalgaya yakalananları tahliye etmeyecek.
Almanya, ikinci dalgaya yakalananları tahliye etmeyecek.

Almanya Heiko Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman basınına yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle seyahat uyarılarında bulundu.

  • Mass, "Tatilde koronavirüse yakalanırsanız, seyahatinizi tek başına organize etmeniz gerekir. Almanya’ya yeniden bir tahliye operasyonu yapılmayacaktır. Herkes tatilini ona göre planlamalıdır” dedi.

Korona kurallarına uyulmadığı takdirde seyahat tavsiyesinin seyahat uyarısına dönüşebileceğini söyleyen Maas, “Yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimiz acil durumlar için destek vermeye hazır durumdadır” diye konuştu.

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Türkiye ile seyahat konusundaki görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Maas, “Seyahat uyarılarını kalıcı olarak sürdürmeyeceğiz. Ancak yine de salgının gidişatına bağlı” ifadelerini kullandı.

Maas, seyahat uyarılarının kaldırıldığı Avrupa ülkelerinin korona önlemlerini ihlal etmesi halinde hızlı bir şekilde seyahat uyarıları yapılacağını hatırlattı.

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