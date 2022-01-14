Koronavirüs Almanyada korkutan tablo Üst üste üçüncü gün vaka rekoru
AVRUPA DÜNYA

Almanya’da korkutan tablo: Üst üste üçüncü gün vaka rekoru

Almanya’da son 24 saatte 92 bin 223 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Almanya’da korkutan tablo: Üst üste üçüncü gün vaka rekoru
Arşiv

Covid-19 vakalarının giderek arttığı Almanya’da günlük vaka sayısı rekor tazeledi. Almanya Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 92 bin 223 yeni vaka tespit edildiği, 286 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Toplam vaka sayısının 7 milyon 835 bin 451’e, can kaybının ise 115 bin 337’ye ulaştığı aktarıldı. Ülkedeki Covid-19 vakalarının yüzde 73’ünü Omicron mutasyonunun oluşturduğu, son 1 hafta içinde 391 bin 295 vaka tespit edildiği kaydedildi. Almanya’da günlük vaka sayısı çarşamba günü 80 bin 430, dün 81 bin 417 ile rekor kırmıştı.

Yoğun bakım servisinde yatan hasta sayısında düşüş

Ülkede yoğun bakım servislerinde 21 bin 168 hasta bulunduğu, hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 84 olduğu açıklandı. Yoğun bakım servislerinde Covid-19 hasta sayısının kasım ayından beri ilk kez 2 bin 943’ün altına düştüğü vurgulanırken, 779 Covid-19 hastasının ise solunum sistemine bağlı olarak hayatını sürdürdüğü ifade edildi.

  • Ülke genelinde 26 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 62 milyon 200 bin kişinin 2 doz, 37 milyon 500 bin kişinin de hatırlatma dozu (3. doz) yaptırdığı aktarıldı.

Karantina süresi kısaltılıyor

Almanya’da dün Federal Meclis’te onaylanan karantina süresini kısıtlama önergesinin bugün Federal Konsey’de de onaylanması bekleniyor. Hatırlatma dozu yaptıranlar, Covid-19 testi pozitif çıkan biriyle teması bulunsa da karantinaya girmeyecek. Bunun dışındaki kişiler ise herhangi bir semptom göstermedikleri takdirde karantina süresini 10 gün, negatif test sonucu elde etmesi halinde ise 7 gün ile sınırlı tutabilecek.

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Önümüzdeki günlerde daha da yükselecek
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Önümüzdeki günlerde daha da yükselecek

Almanya’ya giriş şartları değişti: Turkovac’a vize yok
DÜNYA
Almanya’ya giriş şartları değişti: Turkovac’a vize yok

Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi
KORONAVİRÜS
Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi

ABD'de Yüksek Mahkeme'den 'zorunlu aşı' kararı: Biden yönetimi yetkisini aştı
DÜNYA
ABD'de Yüksek Mahkeme'den 'zorunlu aşı' kararı: Biden yönetimi yetkisini aştı

Boğazın rengi turkuaz renge büründü

Boğaz'ın rengi turkuaz renge büründü

'Denizin rengi böyle daha güzel görünüyor'
Almanyada korkutan tablo

Almanya'da
korkutan tablo

​Üst üste üçüncü gün vaka rekoru.
Bir ilke imza atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde duyurdu.

Enflasyona karşı koruyacak en güvenli liman konut

Enflasyona karşı koruyacak en güvenli liman konut

Konut almak için en doğru zaman içinde bulunduğumuz zaman

YSK üyeleriyle ilgili sözleri üzerine iki ayrı suçlamayla soruşturma başlatıldı.

​Tüm ülke yaşanan dramı konuşuyor.

Kim'in korsanlarından vurgun

Kim'in korsanlarından vurgun

Çalınan 400 milyon doların nereye harcandığı ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.