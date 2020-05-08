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Koronavirüs Araştırma Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını arttırabilir
DÜNYA

Araştırma: Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını arttırabilir

Araştırma: Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını arttırabilir

Bilim insanları, kan sulandırıcı ilaçların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebileceğini tespit etti. New York eyaletindeki Mount Sinai Hastanesi'nde tedavi edilen hastalardan ventilatör kullanmayanlar arasında yapılan gözlemde, kan sulandırıcı ile tedavi edilenlerle kan sulandırıcı kullanmayanlarda benzer oranlarda ölüm gerçekleşirken, kan inceltici kullananlar bir hafta daha uzun yaşadı.

Haber Merkezi AA
Kan sulandırıcı ilaçların koronavirüs tedavsinde etkili olduğu belirtildi.
Kan sulandırıcı ilaçların koronavirüs tedavsinde etkili olduğu belirtildi.

The Independent gazetesinin haberine göre, ABD'nin New York eyaletindeki doktorlar yaptıkları araştırmada, Kovid-19'a karşı hangi tedavi yöntemi ve ilacın etkili olduğunu tespit edebilmek için 2 bin 733 hastaya ait verileri inceledi.

Verilerde, solunum durmasından ölen hastaların akciğerlerinde olağan dışı "mikroclots" (mikro pıhtı) olduğu tespit edildi.

  • New York eyaletindeki Mount Sinai Hastanesi'nde tedavi edilen hastalardan ventilatör kullanmayanlar arasında yapılan gözlemde, kan sulandırıcı ile tedavi edilenlerle kan sulandırıcı kullanmayanlarda benzer oranlarda ölüm gerçekleşirken, kan inceltici kullananlar bir hafta daha uzun yaşadı.

Hastanedeki, ventilatör kullanan hastalarda ise fark daha belirgin olarak kendini gösterirken, kan inceltici almayan hastaların yaklaşık yüzde 63'ü, ilacı alanların ise sadece yüzde 29'u hayatını kaybetti.

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Araştırma ekibinden Dr. Valentin Fuster konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sonuçların umut verici olduğunu ancak tedbirli yaklaşılması gerektiğini belirterek, "Bu çalışma, hangi ilaçların tedaviye cevap verdiğini görmemiz açısından önemliydi." ifadesini kullandı.

Fuster, umut verici sonuçların ardından hastanede Kovid-19'un tedavisi için yüksek dozlarda kan sulandırıcı ilaç kullanmaya başlandığını aktardı.

İlaçla ilgili doğru doz ve ilacın hangi aşamada kullanılması gibi aydınlatılması gereken konular bulunduğuna dikkati çeken Fuster, hastaneye kaldırılmayan Kovid-19 hastalarının evde kendilerine ilacı uygulayıp uygulayamayacağının da açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Fuster, daha kesin ve geniş çaplı sonuçlara ulaşılması amacıyla tedavi yönteminin 5 bin hasta üzerinde denenmeye başlandığını belirtti.

Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği ve Amerikan Hematoloji Derneği de dahil olmak üzere bazı tıbbi topluluklar, Kovid-19 hastaları için kan inceltici kullanımını önerdi ancak tavsiyede ihtiyatlı yaklaşım da benimsendi.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayımlandı.

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