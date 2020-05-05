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Koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü ABD, Kovid-19un Vuhan laboratuvarından çıktığı iddiasına kanıt sunmadı
DÜNYA

Dünya Sağlık Örgütü: ABD, Kovid-19'un Vuhan laboratuvarından çıktığı iddiasına kanıt sunmadı

Dünya Sağlık Örgütü: ABD, Kovid-19'un Vuhan laboratuvarından çıktığı iddiasına kanıt sunmadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olduğuna dair iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
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Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, Washington yönetiminin iddialarını destekleyecek kanıtları DSÖ'ye iletmediğini ifade etti.

Kovid-19'un kaynağının bilinmesinin virüsün gelecekteki kontrolü açısından kritik bir halk sağlığı bilgisi olduğunu vurgulayan Ryan, "Olguya dayalı çalışan her kurum gibi biz de virüsün kökenini gösteren her türlü bilgiye açığız. Eğer ABD'nin elinde bu konuda bilgi veya veri varsa bunu paylaşıp paylaşmamaya veya ne zaman paylaşacağına karar vermeli. DSÖ'nün bilgi yokluğunda hareket etme olanağı yok." değerlendirmesini yaptı.

Çin, koronavirüsün Vuhan'daki labotuvardan çıktığı iddialarına kanıt istiyor
KORONAVİRÜS
Çin, koronavirüsün Vuhan'daki labotuvardan çıktığı iddialarına kanıt istiyor

"Konu siyasallaştırılmamalı"

  • Ryan, salgınla mücadele sürecinde Çin ile işbirliği ve bilgi alışverişinin kritik olduğunu ve konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini belirterek "Eğer bu bir suistimal soruşturması gibi yürütülürse çözümü çok zor olur. Siyasal bir soruna dönüşür." görüşünü aktardı.

Amerikan haber kanalı ABC News'e 3 Mayıs'ta konuk olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan koronavirüsün "Wuhan'daki laboratuvardan çıktığı" iddiası: Çok sayıda delil var
KORONAVİRÜS
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan koronavirüsün "Wuhan'daki laboratuvardan çıktığı" iddiası: Çok sayıda delil var

ABD Başkanı Donald Trump da 1 Mayıs'ta, yeni tip koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamıştı.

Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü açıkladı
KORONAVİRÜS
Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü açıkladı

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIAID) Başkanı Dr. Anthony Fauci, "National Geographic" dergisine yaptığı açıklamada, bilimsel kanıtların virüsün yapay veya kasten manipüle edilemeyeceğine güçlü şekilde işaret ettiğini söylemişti.

ABD, İngiltere ve Avustralya'dan bilim insanları 17 Mart'ta "Nature" dergisinde yayımladıkları, “SARS-Cov-2’nin Köken Yakınlığı” başlıklı makalede, Kovid-19'un insan hücrelerine tutunduğu kısımlarında doğal seçilimin izleri olduğu, dolayısıyla laboratuvarda üretilmiş olamayacağı sonucuna varmıştı.

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