Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya New York Valisi Koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçtik
AMERİKA DÜNYA

New York Valisi: Koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçtik

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önüne geçtiklerini ve virüsü kontrol altına aldıklarını ancak önlemlerin uygulanmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Cuomo "Canavarı kontrol edebileceğimizi gördük" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Amerika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Amerika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

New York Valisi Andrew Cuomo düzenlediği basın toplantısında, "Artık ilk kez salgının önüne geçtiğimizi hissediyorum, canavarı kontrol edebileceğimizi gördük." dedi.

Salgının kontrol altına alındığını ancak virüsün henüz yok edilemediğini belirten Cuomo, sosyal mesafenin ve güvenlik önlemlerin uygulanmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

New York'ta son 24 saatte koronavirüs yüzünden 216 kişinin daha hayatını kaybettiğini vurgulayan Cuomo, virüs nedeniyle ölenler arasında 5 yaşında bir çocuğun da olduğunu söyledi.

Söz konusu çocuğun koronavirüs ile bağlantılı teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Cuomo, bu çocuk ölümünün ve virüsün çocukları nasıl etkilediğinin araştırılacağını kaydetti.

Cuomo, ''Nadir de olsa çocukların koronavirüs yüzünden hastalandığı ve kawasaki hastalığı ve toksik şok sendromuna benzer belirtiler gösterdiğini görüyoruz.'' dedi.

Çocuklarda Kawasaki sendromu: Üç günden fazla ateş, döküntü ve yeni belirtiler ortaya çıktı
KORONAVİRÜS
Çocuklarda Kawasaki sendromu: Üç günden fazla ateş, döküntü ve yeni belirtiler ortaya çıktı

ABD'de salgının merkezi konumunda olan New York'ta, 25 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı 330 bine ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde 1 milyon 299 binden fazla kişi virüsten etkilenirken, 77 bin 559 kişi öldü.

New York'ta koronavirüs nedeniyle kirasını ödeyemeyenler evlerinden tahliye edilemeyecek
KORONAVİRÜS
New York'ta koronavirüs nedeniyle kirasını ödeyemeyenler evlerinden tahliye edilemeyecek

New York, koronavirüs sonrası 4 aşamada normale dönecek
KORONAVİRÜS
New York, koronavirüs sonrası 4 aşamada normale dönecek

New York'ta okullar koronavirüs salgını nedeniyle bu dönem açılmayacak
DÜNYA
New York'ta okullar koronavirüs salgını nedeniyle bu dönem açılmayacak
Abone Ol Google News
Koronavirüs gölgesinde ramazan

Koronavirüs gölgesinde ramazan

​Dünyanın dört bir yanından ramazan manzaraları...
Çekirge istilası OHAL ilan ettirdi

Çekirge istilası
OHAL ilan ettirdi

​Türkiye, sprey uçağı gönderdi.
Yeni kurallar belirlendi

Yeni kurallar belirlendi

81 il valiliğine taksi genelgesi.
Tablo umut verdi

Tablo umut verdi

​Bakan Koca, son 24 saatin detaylarını açıkladı.
Şalter kalkıyor

Şalter kalkıyor

11 Mayıs tarihinden itibaren üretime başlayacak.
Hafter'e<br>SİHA darbesi

Hafter'e
SİHA darbesi

Vatiyye Hava Üssü'nde çok sayıda milis etkisiz hale getirildi.

DSÖ <br>son noktayı koydu

DSÖ
son noktayı koydu

​"Açık bir şekilde salgının patlak vermesinde rol oynadı."

On iki il için uyarı!

On iki il için uyarı!

Su baskınları olabilir.
Ortalık savaş<br>alanına döndü

Ortalık savaş
alanına döndü

Antalya'daki kaza sonrası otomobil bu hale geldi.
Kardeşi geldi!

Kardeşi geldi!

Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan böyle duyurdu.
Maaşlar erken ödenecek

Maaşlar erken ödenecek

​Bakan Selçuk, emeklilere müjdeli haberi verdi.
Türkiye <br>deneye başladı

Türkiye
deneye başladı

Bakan Varank açıkladı: Aşılar hayvanlarda test ediliyor
Tarihi karar

Tarihi karar

​Futbolda oyuncu değişikliği hakkı artırıldı.
Okullarda yeni düzen

Okullarda yeni düzen

​Hiçbir şey eskisi gibi değil.
Aradaki fark<br> itiraf ettirdi

Aradaki fark
itiraf ettirdi

​İsveç sonunda kabul etti...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.