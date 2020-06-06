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Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İtalya'da 72, İspanya'da 1 kişi öldü, Fransa'da 31 kişi öldü

Koronavirüs salgının en çok etkilediği Avrupa'da bilançolar açıklanıyor. Üç ayı aşkın süredir koronavirüsle mücadele eden İtalya'da son 24 saatte 72 kişi, Fansa'da 31 kişi, İspanya'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 72 artarak 33 bin 846’ya yükseldi. İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 1 artışla 27 bin 135'e çıktığını bildirdi.

İtalya'da 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 1099’luk düşüşle 35 bin 877'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 234 bin 801'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 270 oldu.

  • İyileşenlerin sayısı bugün 1297'lik artışla 165 bin 78'e çıktı. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 72 artarak 33 bin 846’ya yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 316 olan sayı, bugün 293'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 187 bin 57 test yapıldı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 1 artışla 27 bin 135'e çıktığını bildirdi.

Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, salgınla ilgili son 7 günlük ölü sayısı 67 olarak verilirken Madrid (24), Castilla y Leon (16) ve Asturias (11) hayatını kaybedenlerin en fazla olduğu bölgeler olarak öne çıktı.

Ülke genelinde, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısı 164 ve toplam vaka sayısı 240 bin 310'a yükseldi.

Salgın dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1 artışla 27 bin 135'e çıktı.

Bu arada Kovid-19 bağlantılı ölü ve vaka sayılarında, özerk hükümetler ile Sağlık Bakanlığı verileri arasındaki farklılık devam etti.

Salgının en fazla görüldüğü yerlerdeki yerel yönetimlerden Madrid 6, Katalonya 17 ve Bask 7 kişinin son 24 saatte Kovid-19'dan öldüğünü açıkladı.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Madrid özerk hükümeti toplam sayıyı 9 bin 116, Katalonya da 12 bin 358 olarak verirken Sağlık Bakanlığının verilerine göre Madrid'de 8 bin 691, Katalonya'da ise 5 bin 587 yaşamını yitirdi.

Kademeli normalleşme süreci

İspanyol hükümeti, 21 Haziran'da sona erecek olağanüstü hal (OHAL) sonrasında geçerli olacak Kovid-19 tedbirleriyle yaşamayı öngören "yeni normal" kapsamında bazı ek kararlar alacağını açıkladı.

  • Bakanlar Kurulunun salı günü yapacağı toplantıda kabul edilecek kararların basına yansıyan bölümlerinde, sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğuna ve buna uymayanlara 100 avroya kadar para cezası getirileceği bildirildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 8 Haziran'dan itibaren ülke nüfusunun yüzde 52'sinde 4'üncü ve yüzde 48'inde 3'üncü aşamada uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin kurallarını gevşeten bazı kararlar aldı.

Buna göre, Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadarki otobüs ve trenlerde seyrek oturma uygulaması sona ererken taksiler de tam kapasiteyle müşteri alabilecek.

  • Kademeli normalleşmenin son aşamasındaki kentlerde, eğlence merkezleri ve diskoların en fazla yüzde 33 kapasiteyle ve dans pisti kapalı olarak açılmasına izin verilirken arenalarda yüzde 50'ye kadar kapasiteyle ülke genelinde boğa güreşleri başlatılacak.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 142'ye çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 579 artışla 191 bin 39'a ulaştı.

  • Kovid-19 nedeniyle 1059'u yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 479 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 59 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 309 artarak 70 bin 806'ya yükseldi.

  • Salgın yüzünden son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 142'ye ulaştı.
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