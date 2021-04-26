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Koronavirüs Baba ve kızı 3 saat arayla koronavirüsten öldü
AKTÜEL TÜRKİYE

Baba ve kızı 3 saat arayla koronavirüsten öldü

Baba ve kızı 3 saat arayla koronavirüsten öldü

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, emekli öğretmen Alay Balçık (88) ve kızı Sabahat Balçık (60), koronavirüs nedeniyle 3 saat arayla hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Baba ve kızı 3 saat arayla koronavirüsten öldü
Baba ve kızı yan yana defnedildi

Trabzon Çaykara'da Maraşlı Mahallesi'nde oturan emekli öğretmen Alay Balçık ve kızı Sabahat Balçık, bir süre önce koronavirüs belirtileri gösterince Çaykara Devlet Hastanesi’ne başvurdu. İlçeden sevk edildikleri Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde baba ve kızına yapılan testlerin sonucu pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan baba ve kızı, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edildi.

Sabahat Balçık, önceki gün saat 10.00 sıralarında, bilinci kapalı olan Alay Balçık ise saat 13.00 sıralarında doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Baba ve kızının cenazeleri, salgın tedbirleri kapsamında aile mezarlığında toprağa verildi.

Alay Balçık ve kızı Sabahat Balçık
Alay Balçık ve kızı Sabahat Balçık

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