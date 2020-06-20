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Koronavirüs Bakan Koca, söz konusu iddianın gerçek dışı olduğunu belirtti
POLİTİKA TÜRKİYE

Bakan Koca, söz konusu iddianın gerçek dışı olduğunu belirtti

Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında 400 öğrenciye COVID-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı yönünde sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı ve öğrencilerin karantinaya alındığına ilişkin iddiaya Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan yalanlama geldi.

Bakan Koca, söz konusu iddianın gerçek dışı olduğunu belirtti.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,

  • "14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavında 400 öğrenciye COVID-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı yönünde sosyal medyada yer alan iddialar gerçek dışıdır. ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavında, yalnızca Kocaeli’de sınava giren bir öğrencide hastalık tespit edilmiştir. Aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 sınav gözetmeni temaslı kabul edilerek testleri yapılmış, tamamının sonucu negatif çıkmıştır. Bu mesnetsiz iddiaların, LGS ve YKS öncesinde öğrencileri paniğe sevk etmek dışında bir amaç taşımadığı ortadadır" denildi.

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KORONAVİRÜS
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