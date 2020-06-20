Bakan Koca, söz konusu iddianın gerçek dışı olduğunu belirtti.

Hayat

Temizlik uğruna omurga sağlığınızdan olmayın

Ev işleri yapılırken vücudun düz pozisyonda olması gerektiğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şadiye Sarataş, “Omurga sağlığınız için yerleri eğilerek değil, uzun saplı paspasla silin. Evi süpürürken öne doğru eğilip kaslarınıza yük bindirmeyin, süpürge sapını uzatın ve dik pozisyonda kalmaya özen gösterin” dedi.