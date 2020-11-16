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Koronavirüs Bakan Soylu En çok bana dokunmaz diye düşünüyordum ama delikanlılık dayanmıyor
POLİTİKA TÜRKİYE

Bakan Soylu: 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama delikanlılık dayanmıyor

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir AFAD İl Koordinasyon Merkezinde basın toplantısı düzenledi. Geçirdiği koronavirüs rahatsızlığıyla ilgili konuşan Soylu, "Evin içine dikkat edersek birçok meseleyi çözebilme kabiliyetine sahip oluruz. Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz. Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin." diye konuştu.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de açıklama yaptı.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, geçirdiği Kovid-19 rahatsızlığıyla ilgili "Evin içine dikkat edersek birçok meseleyi çözebilme kabiliyetine sahip oluruz. Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz. Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Depremde ve afetlerde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin alabilme kabiliyeti söz konusu değildir.

(İzmir'deki depremin ardından yürütülen çalışmalar) Bir taraftan çadır kentler yapıldı, ardından iaşe, yemek, tüm ihtiyaçlar karşılandı. Bunlar hep birlikte yapıldı. Şundan da çok memnunum; İzmir'de çok ciddi bir uyum var, buna ilişkin büyük memnuniyetimi ifade etmek isterim, bundan sonra da böyle devam eder.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'e geldi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'e geldi

(Kovid-19 tedavisi) Biraz daha iyileştim. Kolay bir dönem geçmedi. Şunu ifade etmem lazım; bu da bir afet, karşı karşıya kaldığımız korumalı bir afet.

  • (Kovid-19) Evin içine dikkat edersek birçok meseleyi çözebilme kabiliyetine sahip oluruz. Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz. Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin.

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