Bilim Kurulu üyesi Levent Yamanel'den önemli açıklama: Okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, tatil beldelerinde oluşan kalabalığın, okulların açılıp açılmayacağına nasıl etki yapacağını değerlendirdi.

Prof. Dr. Yamanel, sürecin çok dinamik olduğunu belirterek, "Vaka sayıları gün gün takip ediliyor. Vaka sayıları artış gösterirse okulların açılmasıyla ilgili de yeni kararlar alınabilir. Vaka sayıları tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer yeni kararlar alınabilir" dedi.

DHA Prof. Dr. Levent Yamanel

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"Türkiye'nin R değeri birin üzerine çıktı"

Prof. Dr. Yamanel, Türkiye'nin R değerine (virüs bulaştırma katsayısı) ilişkin, "Türkiye'nin R değeri birin altına inmişti. Son artışlar ile R değeri birin üzerine çıktı. 'R değerinin birin üzerine çıkması' demek yayılımın artışını gösteren bir durum. Şu an da ikinci pik riski söz konusu değil ama 5-10 günlük periyot çok önemli. Eğer tatil beldelerinden bir yayılım söz konusu olursa o zaman birinci pikin üzerine ikinci artış da söz konusu olabilir" diye konuştu.

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"Değişikliğin amacı dünyadaki tabloya eşlik etmek"

Prof. Dr. Yamanel, Sağlık Bakanlığının yayımladığı günlük koronavirüs tablosunda yapılan değişiklikle ilgili, "Bu değişikliğin amacı, bütün dünyada kullanılan tabloya eşlik etmek o nedenle yapıldı. Ağır hasta, ciddi hasta kategorisi eklendi. Yoğun bakım hastası ve entübe hasta sayıları da bu ciddi hastaların içine koyuldu" dedi.

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Türkiye'deki aşı çalışmalarına da değinen Yamanel, "Türkiye'de 2 aşı çalışması çok önemli yol katetti. Çalışmanın fazları devam ediyor. 4-6 ay sonra aşı insanlar üzerinde denenecek duruma gelebilir" şeklinde konuştu.

"Koronavirüs mevsimsel grip ile karışacak"

Prof. Dr. Yamanel, sonbaharda görülen mevsimsel grip ile koronavirüsün karıştırılabileceğini belirterek, şunları söyledi: