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Koronavirüs Boluda pandemi hastanesinde son koronavirüs tedavisi gören hastalar da taburcu edildi
BOLU TÜRKİYE

Bolu'da pandemi hastanesindeki son hastalar da taburcu edildi

Bolu'da pandemi hastanesinde son koronavirüs tedavisi gören hastalar da taburcu edildi

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak hizmet veren İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören son hastalar da taburcu edildi. Vali Ahmet Ümit, "Bu hastaların taburcu edilmiş olması, hastanenin asli fonksiyonuna döndürülmesi, rehavet sebebi olmamalı" dedi.

Haber Merkezi AA
Son hastalar alkışlarla hastaneden taburcu edildi.
Son hastalar alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbirlerin ve tedavilerin sürdüğünü belirtti.

Kovid-19 hastalarının tedavilerine yönelik olarak hastanelerde hizmet verilmeye devam edildiğini hatırlatan Ümit, "İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanemiz 4 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19 pozitif hastalarımızın izolasyonu amacıyla tahsis edilmiş ve aynı tarihte hasta kabulüne başlamıştı. Bolu'da pandemi hastanelerinde tedavisine başlanan ve 5 günlük süreyi tamamlayan hastalarımızın 14 günlük izolasyon süreci bu hastanemizde tamamlanarak taburcu olmaları sağlandı. Hastanede 3 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla son hastamız da taburcu oldu" bilgisini paylaştı.

AA
  • İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesinin dezenfekte edilerek, kendi hastalarını kabul etmeye başlayacağını bildiren Vali Ümit, "Bu hastaların taburcu edilmiş olmaları, hastanenin asli fonksiyonuna döndürülmesi, rehavet sebebi olmamalı" dedi.

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Tehlikenin sürdüğünü vurgulayan Ümit, "Bolu'da hemen hemen her gün pozitif vakalar tespit ediliyor. Bunun için denetimler arttırıldı. Kurallara uymayanlara ceza uygulanıyor ve suç duyurusunda da bulunuluyor" diye konuştu.

Vali Ümit, sağlık için sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini anlatarak, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkılmamasını istedi.

Bu arada, söz konusu hastaneden taburcu edilen son hastalar da sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.

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