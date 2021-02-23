Koronavirüs Boş şırınga skandalı Yaşlılara rüzgar atışları yapılıyor iddiası ülkeyi karıştırdı
DÜNYA

’Boş şırınga’ skandalı: ''Yaşlılara 'rüzgar atışları' yapılıyor'' iddiası ülkeyi karıştırdı

Brezilya’da bir grup sağlık çalışanının, yaşlılara koronavirüs aşısı yerine boş enjeksiyon uyguladığı iddiaları üzerine polis harekete geçerken, “rüzgar atışları” denilen skandalla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Ülke genelinde ise toplam vaka sayısı 10 milyonu geçerken, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 246 bin 504’e ulaştı.
Ülke genelinde ise toplam vaka sayısı 10 milyonu geçerken, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 246 bin 504’e ulaştı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde bir grup sağlık çalışanının, yaşlılara Covid-19 aşısı yerine boş enjeksiyon uyguladığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

  • Polisi harekete geçiren olayın görüntüleri geçtiğimiz Ocak ayının sonlarında ortaya çıktı. Görüntülerde, yaşlılara boş şırınga ile "rüzgar atışları" yapıldığı iddiaları skandalları da beraberinde getirdi. Söz konusu uygulamayı yapan sağlık çalışanlarına yönelik soruşturma başlatan polis, eyalet genelinde en az 5 soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

ABD’de bayraklar beş gün boyunca yarıya indirilecek
DÜNYA
ABD’de bayraklar beş gün boyunca yarıya indirilecek

12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Kamu Bakanlığı tarafından da desteklenen soruşturmalardan 3’ü eyalet başkenti Rio de Janeiro’da sürerken, diğerleri Petropolis ve Niteoi’de devam ediyor.

  • Görüntülerin ardından görevden almalar da başladı. Rio de Janeiro’nun Copacabana semtinde bulunan bir klinikte çalışan hemşire, 90 yaşında bir kişiye boş şırınga ile enjeksiyon uyguladığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı. Niteoi kentinde de hemşire Rozemary Gomes Pita, benzer görüntülerinin ortaya çıkması üzerine polis tarafından sorguya alındı. Yoğun çalışma saatleri nedeniyle yorgun ve stresli olduğunu belirten Pita, kötü niyetli olmadığını söyledi.

Polis, sağlık personellerinin enjeksiyon başarısızlığını gizlediği üzerinde dururken gerçek korona virüs aşılarının yasa dışı yolla satılması amacıyla kaçırıldığı iddiaları da araştırılıyor. Sağlık yetkilileri, olayların dolandırıcılık olup olmadığını incelemek için ayrı bir idari soruşturma da başlattı. Yetkililer, soruşturma sonucunda dolandırıcılık yapıldığı belirlenirse olaya karışanların zimmetine para geçirmekten yargılanabileceği ve 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Johnson kısıtlamaların sona ereceği tarihi açıkladı
KORONAVİRÜS
İngiltere Başbakanı Johnson kısıtlamaların sona ereceği tarihi açıkladı

Aşının yapıldığı anlar görüntülenemeyecek

Bangu ve Campo Grande bölgelerinde bulunan birkaç klinik, aşılama anının kayda alınmasını yasakladı. Sağlık yetkilileri ise insanların içinin rahat etmesi için aşı uygulamasının görüntülenmesini tavsiye etti. Brezilya’da aşılamadan Birleşik Sağlık Sistemi (SUS) sorumluyken, korona virüse karşı aşılamada öncelik listesinde ilk sırada yaşlılar yer alıyor. Rio de Janeiro eyaletinde salgının başlangıcından bu yana 572 bin korona virüs vakası tespit edilirken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 32 bin oldu. Ülke genelinde ise toplam vaka sayısı 10 milyonu geçerken, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 246 bin 504’e ulaştı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge salgının bitişi için tarih verdi
KORONAVİRÜS
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge salgının bitişi için tarih verdi

Sputnik V ek test sürecinde
KORONAVİRÜS
Sputnik V ek test sürecinde
Abone Ol Google News
Bu adam kadını atacak

'Bu adam kadını atacak'

Olay öncesi görüntüler ortaya çıktı.
Görenler hayran kalıyor

Görenler hayran kalıyor

Dünyada sadece 3 ülkede var.
CHPli Bilecik Belediyesinden bir heykel açılışı daha

Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Zeytinde akılalmaz hileler

Zeytinde akılalmaz hileler

Karartmak için yapılan numaralar 'pes' dedirtti.

ABD, Yunanistan'da Türkiye sınırına 20 kilometre mesafeye askeri yığınağını artırıyor.

​Üç kişi Tanzanya'dan uçakla yurda getirildi.
Üst seviye akıllı telefon

Üst seviye akıllı telefon

​ABD ambargosuna rağmen yakında piyasada.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.