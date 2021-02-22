​Sputnik V ek test sürecinde

Türkiye’de yaşayan 200 binin üzerinde Rus vatandaşının Kovid-19’a ilişkin soruları Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı Ulusal Tüberküloz ve Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yevgeni Popov tarafından online konferansta yanıtlandı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aleksandr Sotniçenko’nun merak edilen soruları yönelttiği Popov, Türkiye’de ortak üretim anlaşması imzalanan Sputnik V aşısı ve diğer aşı çalışmalarına ilişkin de detaylı bilgi verdi. Dr. Popov, koronavirüse karşı ilk aşı olan Sputnik-V’nin temelinin 2008’de ortaya çıkan MERS-Cov virüsüne yönelik aşı çalışmasına dayandığını söyledi. Dr. Popov, son veriler ışığında Sputnik-V aşısının etkinlik oranı %91,2 olduğunu bildirdi.

NİSANDA KULLANILACAK

“Sputnik-V için dünyadaki en etkili aşı diyebiliriz” diyen Dr. Popov, Sputnik-V aşısının gereken tüm testlerden geçtiğini anlatırken, “3. faz da başarıyla sonuçlanmış; hatta sertifika sonrası bazı özel hasta grupları için ek testler de yapılmaya başlanmıştır. Şimdi özellikle onkolojik hastalıklara sahip birey için aşının herhangi bir tehlike arz edip etmediği üzerine bazı çalışmalar yapılmaktadır” dedi. Halen Rusya’da toplam 3 tip kororavirüs aşısı geliştirildiğini anlatan Popov, “Bu aşının da nisan ya da mayıs ayı itibariyle kullanılmaya başlanacağını söyleyebiliriz.” bilgisini paylaştı.